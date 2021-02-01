По данным СМИ, площадь строения 1412 квадратных метра. Эксперт по вопросам недвижимости Алексей Силантьев заявил, что цена подобного особняка может составлять примерно полмиллиарда рублей.
Ранее журналисты подсмотрели за жизнью Ротару с воздуха.
По данным украинских сайтов недвижимости, цены на жилье аналогичной площади в указанных поселках варьируются от 50 до 170 миллионов гривен, что соответствует суммам от 135 до 459 миллионов рублей.
Однако, уточнил риелтор, речь может идти о стоимости недвижимости без учета земельного участка. Плюс ко всему Ротару никогда не мелочится с ценами на свою недвижимость, считая ее «звездной».
Так, в конце прошлого года стало известно, что певица выставила на продажу свой отель в Ялте за астрономические 25 миллионов евро, что в переводе на рубли — 2 миллиарда 285 миллионов.