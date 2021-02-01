В конце января в сеть попало видео с домом украинской певицы Софии Ротару, снятое журналистами с воздуха. Строение находится в элитном поселке Конча-Заспа, это южный пригород украинской столицы. Приблизительную стоимость недвижимости на днях опубликовала Teleprogramma.pro

Хоррор об украинцах, кормящих детей «кровавым» борщом, сняли в Бразилии © film16.zagonka.tv Алексей Силантьев заявил, что цена подобного особняка может составлять примерно полмиллиарда рублей.

Ранее журналисты подсмотрели за жизнью Ротару с воздуха.

По данным украинских сайтов недвижимости, цены на жилье аналогичной площади в указанных поселках варьируются от 50 до 170 миллионов гривен, что соответствует суммам от 135 до 459 миллионов рублей.

Однако, уточнил риелтор, речь может идти о стоимости недвижимости без учета земельного участка. Плюс ко всему Ротару никогда не мелочится с ценами на свою недвижимость, считая ее «звездной».

Так, в конце прошлого года стало известно, что певица выставила на продажу свой отель в Ялте за астрономические 25 миллионов евро, что в переводе на рубли — 2 миллиарда 285 миллионов.