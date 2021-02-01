По словам Чернявского, в пик сезона, когда снималась передача, даже простые коридорные в средних отелях зарабатывают очень много, но украинцу повезло еще больше, так как он попал в пятизвездочный De Luxe, где убедил директора, что много путешествует и хорошо разбирается в отельном бизнесе.
В итоге ведущего взяли на должность старшего коридорного на этаже, где он должен был принимать звонки от постояльцев и быстро решать все поступившие от них вопросы. Чернявский решил делегировать свои полномочия коридорному, заверив того, что «теперь он голос целого этажа гостиницы», а сам отправился спать в один из номеров.
«"Жизнь — сказка", — скажете вы. Но нет. Долго это ничегонеделание не продлилось. Закончилось ровно тогда, когда первый клиент пожаловался, что, звоня старшему коридорному, услышал в трубке всхлипывания и фразу: "Ой, извините, я забыл текст"», — рассказал ведущий.
Читайте также: Хоррор об украинцах, кормящих детей «кровавым» борщом, сняли в Бразилии.