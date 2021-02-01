Один из ведущих украинского шоу «У кого больше?» Валентин Чернявский умудрился не только устроиться на работу в элитный отель на индийском Гоа, но и ничего там не делать за огромную зарплату. Правда, хитрый план вскоре был раскрыт. Новый выпуск программы на днях вышел в эфир «Нового канала»

По словам Чернявского, в пик сезона, когда снималась передача, даже простые коридорные в средних отелях зарабатывают очень много, но украинцу повезло еще больше, так как он попал в пятизвездочный De Luxe, где убедил директора, что много путешествует и хорошо разбирается в отельном бизнесе.

Риелтор оценил примерную стоимость особняка Ротару под Киевом © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«"Жизнь — сказка", — скажете вы. Но нет. Долго это ничегонеделание не продлилось. Закончилось ровно тогда, когда первый клиент пожаловался, что, звоня старшему коридорному, услышал в трубке всхлипывания и фразу: "Ой, извините, я забыл текст"», — рассказал ведущий.

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