По сюжету ленты после самоубийства мужа украинка с детьми переезжает в маленький городок в Бразилии, где возрождает языческие традиции и праздники, запрещенные 30 лет назад.
Ранее украинский «Посторонний» попал в топ лучших ужастиков-2020.
События происходят в конце 1980-х годов и повторяют мистическое происшествие с исчезновением молодой девушки, произошедшее много лет назад на день Ивана Купалы.
Украинцы в фильме изображены как достаточно странные люди, использующие народные песни как заклинания, а в одной из сцен дети главной героини едят борщ, больше похожий на кровь.
Пока речь идет о первом сезоне сериала, будет ли второй — продюсеры картины пока не сообщили.