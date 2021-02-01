Украинский ведущий-русофоб назвал коллег извращенцами за связи с РФ
Украинский ведущий-русофоб назвал коллег извращенцами за связи с РФ
© Facebook Игорь Кондратюк
По сюжету ленты после самоубийства мужа украинка с детьми переезжает в маленький городок в Бразилии, где возрождает языческие традиции и праздники, запрещенные 30 лет назад.

Ранее украинский «Посторонний» попал в топ лучших ужастиков-2020.

События происходят в конце 1980-х годов и повторяют мистическое происшествие с исчезновением молодой девушки, произошедшее много лет назад на день Ивана Купалы.

Украинцы в фильме изображены как достаточно странные люди, использующие народные песни как заклинания, а в одной из сцен дети главной героини едят борщ, больше похожий на кровь.

Пока речь идет о первом сезоне сериала, будет ли второй — продюсеры картины пока не сообщили.