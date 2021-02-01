На бразильские экраны вышел сериал в стиле фэнтези под названием «Бездушные», главной героиней которого стала украинская женщина, написал «Типичный Херсон» 1 февраля

Украинский ведущий-русофоб назвал коллег извращенцами за связи с РФ © Facebook Игорь Кондратюк

Ранее украинский «Посторонний» попал в топ лучших ужастиков-2020.

События происходят в конце 1980-х годов и повторяют мистическое происшествие с исчезновением молодой девушки, произошедшее много лет назад на день Ивана Купалы.

Украинцы в фильме изображены как достаточно странные люди, использующие народные песни как заклинания, а в одной из сцен дети главной героини едят борщ, больше похожий на кровь.

Пока речь идет о первом сезоне сериала, будет ли второй — продюсеры картины пока не сообщили.