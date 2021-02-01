Певица украинского происхождения Лолита Милявская, заявившая в начале года о шестом по счету замужестве, уже несколько месяцев упорно скрывает от широкой публики личность нового супруга. Но папарацци удалось сделать несколько снимков, об этом стало известно из эфира программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ 31 января

Запечатлеть исполнительницу на отдыхе с предполагаемым мужем журналистам посчастливилось в Дубае. Правда, увидеть мужчину удалось только со спины. Из-за чего в звездной тусовке начали шутить, что пассия артистки с длинными ресницами и, судя по фото, культурист.

Риелтор оценил примерную стоимость особняка Ротару под Киевом © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Он у меня непубличный человек. Пока мы с ним не готовы выходить к камерам и журналистам», — заявила Лолита.

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Со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым Лолита рассталась 1,5 года назад, уличив благоверного в изменах. Развод сопровождался скандалом и дележкой имущества. Почти сразу после расставания Иванов заявил, что счастлив в новых отношениях.