Запечатлеть исполнительницу на отдыхе с предполагаемым мужем журналистам посчастливилось в Дубае. Правда, увидеть мужчину удалось только со спины. Из-за чего в звездной тусовке начали шутить, что пассия артистки с длинными ресницами и, судя по фото, культурист.
Примечательно, что, несмотря на признание в очередном замужестве, Лолита не носит обручальное кольцо, а причину, почему не хочет показывать мужа, объясняет просто.
«Он у меня непубличный человек. Пока мы с ним не готовы выходить к камерам и журналистам», — заявила Лолита.
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Со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым Лолита рассталась 1,5 года назад, уличив благоверного в изменах. Развод сопровождался скандалом и дележкой имущества. Почти сразу после расставания Иванов заявил, что счастлив в новых отношениях.