Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял решение об отмене постановления правительства о нормах украинского правописания. Об этом 28 января сообщил в Telegram юрист Ростислав Кравец

«Только что ОАСК отменил постановление об утверждении украинского правописания по нашему иску. Чуть позже пришлю резолютивную часть», — заявил он.

По словам правозащитника в комментарии изданию APnews, новое правописание утверждали с нарушениями.

Истина в вине. Особенно для Украины © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Кравец добавил, что проект предварительно не прошел все необходимые процедуры, поскольку его не публиковали в правительственном издании и не выносили на обсуждение общественности. Решение суда вступит в силу спустя 30 дней. Уже в марте нелегальными станут все языковые правила, которые принимались в 2019 году.

В мае 2019 года Кабинет министров одобрил новую редакцию украинского правописания, которая заменила версию 1992 года. 3 июня эти правила начали действовать.

В целом каких-то кардинальных изменений не произошло. При этом одним из самых заметных изменений стало включение в нормы правописания слов женского рода, аналогичных понятиям мужского рода. Например, —поетка, —членкиня, —докторка, —критикеса.

В словах греческого происхождения буквосочетание —th, которое раньше официально передавала только буква —ф, теперь отображает и буква —т.