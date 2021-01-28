«Только что ОАСК отменил постановление об утверждении украинского правописания по нашему иску. Чуть позже пришлю резолютивную часть», — заявил он.
По словам правозащитника в комментарии изданию APnews, новое правописание утверждали с нарушениями.
В Минюсте, по его словам, тоже признали, что для принятия такого решения у Кабмина не хватало полномочий.
Кравец добавил, что проект предварительно не прошел все необходимые процедуры, поскольку его не публиковали в правительственном издании и не выносили на обсуждение общественности. Решение суда вступит в силу спустя 30 дней. Уже в марте нелегальными станут все языковые правила, которые принимались в 2019 году.
В мае 2019 года Кабинет министров одобрил новую редакцию украинского правописания, которая заменила версию 1992 года. 3 июня эти правила начали действовать.
В целом каких-то кардинальных изменений не произошло. При этом одним из самых заметных изменений стало включение в нормы правописания слов женского рода, аналогичных понятиям мужского рода. Например, —поетка, —членкиня, —докторка, —критикеса.
В словах греческого происхождения буквосочетание —th, которое раньше официально передавала только буква —ф, теперь отображает и буква —т.