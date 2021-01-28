Планируется, что проект будет апробирован в парке «700-летия Львова». На следующей неделе гущей присыплют дорожку в парке в церковь святого Иосафата. Если это будет эффективно, такую практику применят и в других парках.
По словам советника городского головы Ирины Оршак, кофейная гуща имеет абразивные свойства и при этом не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть полезной.
«Она помогает растениям лучше расти, улучшает структуру почвы, обладает свойствами отпугивать некоторых вредителей. Именно поэтому мы решили попробовать ее экспериментально в парке», — рассказала она.
Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что кофейную гущу с такой целью используют и в Великобритании.
Сейчас ведутся переговоры с кафе, которые смогут предоставлять гущу бесплатно.