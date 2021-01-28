Во Львове решили использовать кофейную гущу для борьбы с гололедом. Об этом 28 января сообщает fraza.com

«Это Львов, детка»: полиция займется миньоном, который включал русскую попсу © Вера Олеш/Facebook

По словам советника городского головы Ирины Оршак, кофейная гуща имеет абразивные свойства и при этом не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть полезной.

«Она помогает растениям лучше расти, улучшает структуру почвы, обладает свойствами отпугивать некоторых вредителей. Именно поэтому мы решили попробовать ее экспериментально в парке», — рассказала она.

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что кофейную гущу с такой целью используют и в Великобритании.

Сейчас ведутся переговоры с кафе, которые смогут предоставлять гущу бесплатно.