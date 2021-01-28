Актриса, звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева напугала фанатов своей худобой, заставив заподозрить у себя анорексию. Об этом на днях написали «Дни.ру»

Украинка с белорусским сердцем планирует работать в Минске © Катя Кравец/личный архив видео, где артистка спешит на спектакль, у черного входа ее подкараулили поклонники. С ними Артемьева громко поздоровалась и скрылась за железной дверью.

На этом видео артистка показалась фанатам излишне субтильной, отдельные пользователи даже предположили наличие у звезды анорексии.

«Люсенька, хватит худеть. Уже некрасиво», — сочувственно написал артистке один из пользователей.

Ранее Людмила Артемьева пожаловалась на то, что какие-то сомнительные личности без ее ведома ведут в сети Instagram ее страницу, где не только рекламируют непонятные товары, но и периодически собирают с поклонников деньги. Звезда «Сватов» добивается блокировки лжеаккаунта.

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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Всего вышло 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м. Съемки нового 7-го сезона были начаты, но приостановлены из-за карантина, пока дальнейшая судьба ленты неизвестна.