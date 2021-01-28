На вопрос одного из фанатов, есть ли пристрастие к алкоголю, актриса ответила следующее:
«Да. Иногда удивляет, сколько у меня здоровья. Иногда восхищает смелость, иногда о многом жалею».
Инна Королева — российская актриса театра и кино, которая долгое время оставалась известна только любителям театральной сцены из Москвы. Широкую популярность получила благодаря роли Маши Ковалевой в «Сватах».
Ранее свое признание сделала другая актриса ситкома Анна Кошмал.
«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Всего вышло 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м. Съемки нового 7-го сезона были начаты, но приостановлены из-за карантина, пока дальнейшая судьба ленты неизвестна.