Звезда комедийного сериала «Сваты» Инна Королева ответила на вопрос поклонников в сториз Instagram о наличии у себя пристрастия к горячительным напиткам. Ответ она опубликовала 27 января

«Вам нравится меня стеснять»: Данилко смутил танец Поляковой и Каменских © Facebook, Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿

«Да. Иногда удивляет, сколько у меня здоровья. Иногда восхищает смелость, иногда о многом жалею».



Инна Королева — российская актриса театра и кино, которая долгое время оставалась известна только любителям театральной сцены из Москвы. Широкую популярность получила благодаря роли Маши Ковалевой в «Сватах».

Ранее свое признание сделала другая актриса ситкома Анна Кошмал.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Всего вышло 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м. Съемки нового 7-го сезона были начаты, но приостановлены из-за карантина, пока дальнейшая судьба ленты неизвестна.