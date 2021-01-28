«Первая партия вакцины "Спутник V" отправлена из России по направлению Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в четверг, 28 января», — говорится в материале.
В декабре президент Боливии Луис Арсе объявил, что власти страны подписали контракт о поставках в страну 5,2 миллиона доз «Спутника V» для вакцинации 2,6 миллиона человек.
Во вторник из Буэнос-Айреса (Аргентина) в Москву вылетел самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas, чтобы привезти в страну третью партию вакцины. По информации МИД Боливии, на этом же самолете из России привезут дозы препарата, предназначенные для их страны.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшую пару недель.