Боливия станет еще одной страной, которая получит первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом на днях сообщило министерство иностранных дел южноамериканской республики

Турция готова производить «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

В декабре президент Боливии Луис Арсе объявил, что власти страны подписали контракт о поставках в страну 5,2 миллиона доз «Спутника V» для вакцинации 2,6 миллиона человек.

Во вторник из Буэнос-Айреса (Аргентина) в Москву вылетел самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas, чтобы привезти в страну третью партию вакцины. По информации МИД Боливии, на этом же самолете из России привезут дозы препарата, предназначенные для их страны.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшую пару недель.