За последние 20 лет в Белоруссии пытались зарегистрировать партии только агенты внешнего влияния, чего власть допустить не могла. Об этом белорусский политолог Петр Петровский сказал в интервью изданию Украина.ру

Усиление партий не решит проблем Белоруссии — Шимов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Когда некоторые рассуждают о количестве зарегистрированных за последние 20 лет партий, то забывают, кто за это время пытался зарегистрировать партии. А это контрагенты внешнего влияния… Непонятно, зачем Беларуси регистрировать партии, которые будут выступать контрагентами внешних сил. Демократию не следует замыкать на партиях», — заявил Петровский.

Единственное, по его мнению, что следует сделать государству, — это ввести государственное финансирование тех политических партий, которые имеют своих представителей в парламенте, а также внести в регламент работы парламента возможность создания партийных фракций.

Все остальные предложения по смешанной системе выборов и т.д. — это наносное, убежден политолог.

Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.