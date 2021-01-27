Бывшая ведущая шоу «Дом-2», певица Ольга Бузова с широким размахом отметила свой 35-летний юбилей, куда приехали ее друзья, коллеги и пресса. Журналисты ждали от шоу-дивы ответов на вопросы о расставании с рэпером Dava (Давид Манукян) и получили их, пишет Znaj.ua 26 января

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«Я прошу не задавать никаких вопросов по поводу того, что вас интересует сейчас от меня в первую очередь. Потому что тут будут люди, для которых я не пройденный этап, а которые идут со мной по жизни более 15 лет», — ответила на вопросы о расставании ведущая.

Многие присутствовавшие на празднике знаменитости поддержали Ольгу Бузову теплыми словами и поздравлениями, желая ей найти новую любовь. Оригинальный тост прозвучал из уст певицы украинского происхождения Лолиты Милявской, которая не постеснялась в выражениях.

«Ко мне раз в неделю заходит чистильщик бассейна. И скажу тебе, с определенного возраста раз в неделю — это о*******но. Не вешай на себя все то, что не нужно вешать. Получай кайф от себя, все идет на**й, ты понимаешь», — сказала Лолита, которая всего пару недель назад заявляла, что вышла замуж.

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Чуть позже шоу-дива выложила пост о дне рождения в социальные сети, где в том числе показала свое праздничное платье. Оно оказалось с оригинальным вырезом в виде сердца на уровне пятой точки, в это «окошко» подписчики певицы увидели, что она была без белья.

К слову, Dava не поздравил свою бывшую пассию с днем рождения, для него последние дни омрачились травмой руки и госпитализацией из-за участия в проекте «Танцы со звездами».