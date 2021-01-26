Уроженец Одессы, фигурист Ярослав Паниот объяснил, почему решил сменить спортивное гражданство с украинского на американское. Об этом сообщил сайт Sport24 26 января

Спортсмен рассказал, что сильно травмировался перед взрослым Гран-при в Японии (NHK Trophy) и попросил сняться с соревнований. Однако, по словам Паниота, в украинской федерации ему ответили, что такой возможности нет, так как отели и билеты уже были оплачены.

Украинская теннисистка Свитолина показала свой личный телепорт © Элина Свитолина/Инстаграм

Фигурист выступил в Японии, после чего, по его словам, члены федерации заявили ему: «Ну хорошо, Ярик, ждем тебя на чемпионате Украины».

«Я у них спрашиваю: «А как же наш уговор?» А они мне: «А какой уговор?» И вот это была последняя капля моего терпения, вот этих всех недопониманий, обманов. И в этот момент я решил поменять Украину на Америку», — сказал Паниот.

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Спортсмен уточнил, что подобный переход обычно длится год, но если спортсмен выступал на Олимпиаде, то первая его страна вправе проводить процедуру в течение трех лет, что и сделала Украина. «Они оправдываются тем, что меня поддерживали финансово», — заявил фигурист.

Ярослав Паниот — фигурист, выступающий в мужском одиночном катании, двукратный чемпион Украины, серебряный призер Юношеских Олимпийских игр-2012.