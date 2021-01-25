Певица Алла Пугачева в свои 71 выглядит гораздо моложе своего возраста, а причина тому — уникальные методики омоложения, которые уже долгие годы практикуют американцы, считают специалисты. О том, какими средствами пользуется Примадонна, написал «Собеседник» 25 января

«В том, что Алла с каждым годом молодеет, ничего удивительного нет. Она была одной из первых звезд, кто стал делать пластические операции. В ее нынешнем возрасте все хирургические вмешательства запрещены. Поэтому Алла Борисовна регулярно посещает косметолога», — заявил пластический хирург Александр Вдовин.

По мнению специалиста, певица не гнушается различными инъекционными процедурами по омоложению лица, а том числе мезотерапией.

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По словам Вдовина, отсутствие глубоких морщин на лице Примадонны свидетельствует о том, что она пользуется и преимуществами аппаратных методов. Радиоволновой лифтинг начали применять в США, где он пользуется большим спросом. А вот шею, считает Вдовин, Пугачева запустила, врач посоветовал ей обратить внимание и на руки, которые тоже выдают ее возраст.

МИД России поддержал Киркорова после запрета на въезд в Литву © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Ксения Собчак обратила внимание на то, что певица отписалась в соцсетях от своего предыдущего супруга Филиппа Киркорова.

«Вот тебе, бабка, и Юрьев день», — написала Собчак.

Поп-король уже неоднократно жаловался на равнодушие со стороны бывшей супруги, в частности, когда Пугачева не пришла на день рождения его дочери Аллы-Виктории. Известие о том, что Примадонна больше с ним не дружит, заставило подписчиков посочувствовать исполнителю.

«Филиппу будет очень больно», «У них конфликт? Зачем она это сделала?», «Вчера муж и жена, а уже сегодня — чужие люди», — отреагировали на новость подписчики.