Сенат США утвердил Джанет Йеллен главой Министерства финансов страны. Об этом 26 января сообщает РИА Новости

Политики не хотят объединять США — американский эксперт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Таким образом, впервые в истории США министерство возглавила женщина.

Она уже заявила, что намерена пересмотреть режим санкций, сделав их стратегическими. При этом она собирается сохранить санкции против России из-за Крыма.

Кроме того, она намерена работать над вторым пакетом поддержки экономики. Йеллен отметила, что долговременные тенденции бюджета вызывают беспокойство, но важно справиться с пандемией и провести долгосрочные инвестиции для роста экономики.

Джанет Йеллен — американский экономист, возглавляла Федеральную резервную систему США с 2014 по 2018 год.

Ранее аналитики предсказали, что Йеллен способна обрушить курс доллара. Она планирует повысить ликвидность национальной экономики за счет вливания государственных средств. Валютный стратег и аналитик National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил заявлял, что власти страны не будут препятствовать рыночному снижению курса доллара, если примут такие меры.