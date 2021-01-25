Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала пикантный наряд от своего любимого дизайнера Кати Сильченко, которая одевает и первую леди Украины Елену Зеленскую, часто критикуемую за мешковатую одежду. Соответствующий пост можно увидеть на странице исполнительницы в Instagram 24 января

«Лучше бы Богу молились за страну свою»: украинские пользователи поспорили из-за губ Лорак © Ани Лорак/Инстаграм

«Девочки, а вам бы хотелось видеть этот образ в своем гардеробе?» — спросила Кароль своих фанатов.

«Костюм бомба, но Тина потерялась в нем, потому что цвет просто ужас», «А что с лицом? Инсульт? Или нормального выражения у звезд не бывает?», «Мне кажется, в коричневом цвете было бы лучше. Этот цвет больше подходит для загорелого тела», — отреагировали поклонники.

Ранее издание Украина.ру сообщило, что украинка Тина Кароль похвасталась, что получила награду от россиян.

Тина Кароль — народная артистка Украины, признана лучшей исполнительницей страны в 2014, 2015, 2018 годах по версии YUNA, и в 2015 и 2017 годах по версии M1 Music Awards.