Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Херсонской области за намерение организовывать протесты против повышения тарифов: в спецслужбе утверждают, что он якобы являлся агентом ФСБ и МГБ ЛНР. Об этом на днях сообщила пресс-служба ведомства

Украинцы бунтуют против роста тарифов и требуют отставки Шмыгаля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении.

В спецслужбе утверждают, что указание устраивать акции протеста против тарифов задержанный получил якобы на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым. А еще ранее, в мае 2020 года, он якобы был завербован МГБ ЛНР в Луганске, получив оперативный псевдоним Джигурда.

С 1 января на Украине поднялись тарифы на газ, что вызвало недовольство у граждан и спровоцировало так называемые тарифные протесты. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.