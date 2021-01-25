Украинский язык станет обязательным языком при сдаче внешнего независимого оценивания (ВНО) для абитуриентов. Об этом 24 января в интервью «Радио Свобода» заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь

ВНО на Украине называется единственный государственный экзамен, который дает право одновременно «закрыть» результатом предметы в школе и подать их для поступления в высшее учебное заведение. В настоящее время язык экзамена для поступления в вузы можно выбирать. По его словам, сейчас ВНО страдает от различных атак.

«С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений… Украинский должен быть обязательным для ВНО», — заявил Креминь.

Антиукраинизация. Русский язык могут вернуть в украинское образование © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Со временем за пробное тестирование ввели плату. Его стоимость в 2021 году отличается по регионам и колеблется в пределах 195-255 гривен (около 500-550 рублей).

Регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания продлится с 1 февраля до 5 марта включительно.

С 16 июля 2022 года в Украине начнут штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.

Закон о тотальной украинизации был принят Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке.

Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.