Специалист по пластической хирургии Мадина Байрамукова заявила, что телеведущей Эвелине Бледанс требуется срочная коррекция ранее сделанной операции по увеличению груди. Вывод эксперт сделала по фото в Instagram, написал «Московский комсомолец» 19 января

Ради селфи украинка пальнула себе в грудь из пистолета мужа © CC0, Pixabay

«Я не просила хирурга этого непонятного делать мне публичные консультации. Это как минимум некорректно. Ничего повторно я делать не собираюсь, изначально это была история, чтобы грудь смотрелась естественно, а не два шара, болтающихся на ниточке», — сказала артистка.

Ранее мы писали: «Группа в полосатых купальниках»: Бледанс сменила Крым на Москву.

Бледанс рассказала, что давно перестала обращать внимание на критику и поняла, что единственное мнение, которое нужно слушать, — это свое собственное, а она своим бюстом довольна.

Ведущая добавила, что понимает желание хирурга прорекламировать свои услуги, но усомнилась, что стоит обращаться к специалисту, «который не обладает этикой медработника».

Эвелина Бледанс родилась в Ялте, с 1991 по 2005 год являлась участницей украинской комик-труппы «Маски», где играла сексуальную медсестру.

Сейчас ведущая живет и работает в России. Актриса неоднократно подвергалась критике украинских националистов за высказывание о том, что «Крым никогда не был украинским».