Актриса пришла в недоумение от непрошенного вторжения в область, прикрываемую бюстгальтером, и заявила, что хоть и имеет нестандартное строение молочных желез, но в советах не нуждается.
«Я не просила хирурга этого непонятного делать мне публичные консультации. Это как минимум некорректно. Ничего повторно я делать не собираюсь, изначально это была история, чтобы грудь смотрелась естественно, а не два шара, болтающихся на ниточке», — сказала артистка.
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Бледанс рассказала, что давно перестала обращать внимание на критику и поняла, что единственное мнение, которое нужно слушать, — это свое собственное, а она своим бюстом довольна.
Ведущая добавила, что понимает желание хирурга прорекламировать свои услуги, но усомнилась, что стоит обращаться к специалисту, «который не обладает этикой медработника».
Эвелина Бледанс родилась в Ялте, с 1991 по 2005 год являлась участницей украинской комик-труппы «Маски», где играла сексуальную медсестру.
Сейчас ведущая живет и работает в России. Актриса неоднократно подвергалась критике украинских националистов за высказывание о том, что «Крым никогда не был украинским».