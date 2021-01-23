Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова показать первому президенту Украины Леониду Кравчуку Крым, передает 23 января РИА Новости

«Время не пришло»: Кравчук объяснил свои слова о визите в Крым © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Леонид Макарович все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы. Я уважительно отношусь к его возрасту и политическому опыту, поэтому с удовольствием встречусь с ним», — сказала Поклонская.

Депутат отметила, что первым делом показала бы Кравчуку пересохший от действий Украины Северо-Крымский канал.

«Затем организовала бы встречу с крымчанами там, где ему захочется. Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности», — подчеркнула Поклонская.

Накануне нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчук в интервью крымскому телеканалу заявил, что хотел бы посетить полуостров, но не думает, что сейчас поездка принесет ему «большое удовлетворение» и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.

Позже Кравчук заявил, что его неправильно поняли. Политик отметил, что хотел бы увидеть своими глазами, как изменился Крым и что там произошло нового, но сейчас это делать не время, потому что это может вызвать «кривотолки и разговоры».