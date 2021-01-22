Кутишевская рассказала, что после участия в программе карьеру пришлось поставить на паузу, которая в итоге затянулась еще и из-за пандемии, но позже девушке удалось найти сразу две работы. Сейчас она руководит американским YouTube-каналом и параллельно преподает в модельной школе.
Но самой большой радостью, поделилась Кутишевская, для нее стало примирение с ее бывшей девушкой — моделью Лерой Гармаш.
«Незадолго до съемок финала "Супер Топ-модели по-украински" мы сошлись с Лерой! Через 1,5 года. Я, если честно, уже думала, что можно забыть об этом, и даже начала постепенно смиряться. Но случилось невероятное! И вот мы уже несколько месяцев живем вместе, и все у нас замечательно», — рассказала модель.
Она уточнила, что сейчас единственная проблема в отношениях у пары — это ее большая загруженность на работе, из-за чего меньше удается проводить времени вместе, чем хотелось бы.
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