Победительница украинского проекта «Топ-модель по-украински» Яна Кутишевская, открыто признающаяся в нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказала, как сложились ее личная жизнь после того, как она завоевала первое место во втором сезоне шоу в 2019 году. Об этом написал Znaj.ua 21 января

Кутишевская рассказала, что после участия в программе карьеру пришлось поставить на паузу, которая в итоге затянулась еще и из-за пандемии, но позже девушке удалось найти сразу две работы. Сейчас она руководит американским YouTube-каналом и параллельно преподает в модельной школе.

Киевская блогерша, признавшаяся в любви к РФ, передумала © di.rubens/Инстаграм Лерой Гармаш.

«Незадолго до съемок финала "Супер Топ-модели по-украински" мы сошлись с Лерой! Через 1,5 года. Я, если честно, уже думала, что можно забыть об этом, и даже начала постепенно смиряться. Но случилось невероятное! И вот мы уже несколько месяцев живем вместе, и все у нас замечательно», — рассказала модель.

Она уточнила, что сейчас единственная проблема в отношениях у пары — это ее большая загруженность на работе, из-за чего меньше удается проводить времени вместе, чем хотелось бы.

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