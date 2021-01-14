Победительница реалити «Супер Топ-модель по-украински» Таня Брык снялась абсолютно обнаженной, оставив на теле только необычные ювелирные украшения. Новые снимки девушка разместила в своем Instagram 13 января

«Не так сижу, не так гляжу, не так я хлеб в руках держу. Не так пою, не так стою, не так на стол я подаю… Порой сомненье меня берет: а может это ты — НЕ ТОТ?!?» — прокомментировала модель свои фотографии.

Поклонники сравнили идею фотосессии Брык с картиной, которую бедный художник Джек рисовал со своей возлюбленной Розы в фильме «Титаник». Героиня ленты предпочла картину «Только в этом», имея в виду ожерелье «Сердце океана».

Победительница «Супер Топ-модели по-украински» обратилась к потенциальным женихам © Таня Брык/Инстаграм Тане Брык сейчас 23 года, она участвовала в первом сезоне «Супермодели по-украински», но выбыла прямо перед финалом за лишний вес. С тех пор девушка похудела на 10 килограммов и выиграла уже «Супер Топ-модель по-украински».

В одном из последних интервью девушка призналась, что очень бы хотела влюбиться и иметь семью, но молодые люди боятся с ней знакомиться, думая, что она высокомерная.

Читайте также: Тарзан снова изменил Королевой, теперь не с человеком.