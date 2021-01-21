Украинская певица Оля Полякова, отдыхающая с семьей на Мальдивах, поделилась с поклонниками новостью, что ее отпуск в тропиках заканчивается и совсем скоро она вернется в Киев работать, но столкнулась с осуждением. Соответствующий пост она выложила в Instagram 21 января

Певица опубликовала фото в гамаке, на котором она лежит прямо в море, и написала, что отдых закончился и пора на работу. Правда, текст в публикации оказался на русском языке, тогда как совсем недавно артистка радовалась тому, что в стране вышел новый закон и теперь вся сфера обслуживания обязана говорить с клиентами на родной мове.

«А почему по-русски!??? Оля, будь последовательна!!!!! То в сториз ты говоришь, как хорошо, что вышел закон, и мы все будем говорить на украинском!!!! А сама????» — написала одна из подписчиц.

Оля Полякова дала 9-летней дочери шампанское, предварительно жестоко разыграв © Оля Полякова/Инстаграм

«В историях она (Полякова. — Ред.) говорит одно, а делает все совершенно иначе, какое-то лицемерие получается», «Начинайте с себя, каждый человек должен сначала следить за собой, а потом за другими», «Когда перестанут такие дебилы существовать, которые разделяют людей по таким критериям, тогда и заговорим», «Слава Украине», — такие ответы появились в сети на комментарий подписчицы.

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В субботу, 16 января, на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая поставщиков услуг обслуживать потребителей исключительно на украинском языке.

За соблюдением закона следят патрули националистически настроенных активистов, требующих от персонала украинских супермаркетов разговаривать с посетителями только на украинском.