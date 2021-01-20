«Очень известный украинский артист бегает теперь от меня как от огня, даже если мы случайно встречаемся где-то под покровом ночи в ресторане. Мол, не дай бог, кто-то увидит его со мной. Не буду говорить кто. Но я понимаю его чувства, боязнь за безопасность, потому что ему там жить», — рассказал Киркоров.
Имя этого артиста поп-король не раскрыл, зато напомнил, что украинскую исполнительницу Олю Полякову «чуть не распнули» за совместный проект с ним, которая «чуть ли не с врагом народа пела, который убивал людей».
Певице, рассказал Киркоров, пришлось долго обороняться, ведь местные СМИ подали информацию об их работе «в каком-то инфернально-извращенном виде», тогда как в России новость восприняли позитивно.
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Весной 2019 года Филиппа Киркорова предлагали сделать послом России на Украине, поскольку он давно дружит с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Поп-королю понравилась эта идея, он заявил, что готов работать в вопросе налаживания отношений между государствами.
Однако еще летом 2015 года ему был запрещен въезд на Украину за посещение Крыма без разрешения на то украинских властей.