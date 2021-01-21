Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отметил нарушение Украиной ряда статей Европейской конвенции по правам человека во время беспорядков на майдане Независимости в 2014 году. Об этом 21 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз суда

«Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имели место: многократные нарушения статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции по правам человека, многократные нарушения пунктов 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и безопасность), многократные нарушения статьи 11 (свобода собраний и ассоциаций), нарушение статьи 2 (право на жизнь) и нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни)», — говорится в пресс-релизе.

За русские школы — в Европейский суд. Есть ли на Украине справедливость © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

В постановлении суда говорится, что власти «сознательно применили жестокое обращение, и государство несет ответственность за убийство одного протестующего». Кроме того, по мнению ЕСПЧ, власти «намеренно пытались сорвать первоначально мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконное задержание».

В ЕСПЧ заявили, что Украина обязана выплатить ряду заявителей по данному делу компенсацию за материальный и моральный вред, а также погасить расходы и издержки, указанные в соответствующих судебных решениях.

Сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности 21 ноября 2013 года, после того как правительство заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Затем майдан стал центром противостояния радикалов и силовиков. Новая киевская власть обвинила в смерти более ста человек во время беспорядков экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».