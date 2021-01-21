Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) и блогерша из Киева на днях поспорили из-за видео в TikTok

Нельзя, доченька, игрушку, можно водку: украинский блогер высмеял локдаун © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

После публикации в TikTok на ролик обратил внимание украинский офицер Анатолий Штефан, написавший в комментариях: «Вот тебе и патриотическое воспитание» — и назвавший поступок девушки постыдным. Возмутило видео и других украинских радикалов, которые обратили внимание, что оно было снято на Майдане.

В ответе в Instagram девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением и хочет хайпа». Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд.

«Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны», — добавила блогерша.

В сентябре 2020 года популярный украинский блогер Антон Ходза назвал предательством продажу футболок с Владимиром Путиным. Автор нашел футболки в ассортименте международного интернет-магазина. «А может, вы хотите футболку российской полиции? А для ВДВ? А может, вы хотите двуглавую курицу? А герб СССР? Все здесь! И цены в гривне!» — так Ходза отреагировал на старт продаж.