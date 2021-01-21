Российский журналист

Андрей Маратович Бабицкий родился 26 сентября 1964 года в Москве.

Окончил филологический факультет МГУ.

В 1987-1989 годах работал в редакции журнала «Гласность», подвергался административным арестам за правозащитную, политическую и издательскую деятельность.

Андрей Бабицкий: Зеленский боится националистов и не пойдет против них © Андрей Бабицкий

Во время путча 1991 года и событий 1993 года вёл репортаж из Белого дома.

Работал в горячих точках в Таджикистане, Чечне, Афганистане. После начала Второй чеченской войны — специальный корреспондент Радио «Свобода» в Грозном.

В конце января 2000 года был арестован в Чечне при попытке покинуть Грозный. Затем, в начале февраля, был передан группировке чеченских боевиков. В конце февраля боевики вывезли его в Махачкалу, вручили поддельный паспорт и отпустили. Был арестован, затем освобожден под подписку о невыезде и вывезен в Москву.

В октябре 2000 года состоялся суд. Бабицкого приговорили к штрафу за использование поддельных документов и амнистировали.

Украина не обретет политическую субъектность, пока остается «анти-Россией» — Бабицкий © фото автора

После освобождения работал в Праге. В 2005 году в Чечне взял интервью у Шамиля Басаева.

В 2009 году стал главным редактором радио «Эхо Кавказа» редакции Радио «Свобода».

В 2014 году поддержал вхождение Крыма в состав РФ. В результате был уволен из корпорации с формулировкой «в связи с реорганизацией».

В 2015 году возглавил работу по запуску телевизионного канала в Донецке.

С сентября 2016 года — постоянный автор интернет-издания «Украина.ру», с ноября 2016 года — колумнист интернет-газеты «Взгляд», с декабря 2016 года — колумнист информационного портала Life.

Жена — Людмила Бабицкая, родом из Севастополя (Крым). Трое детей.