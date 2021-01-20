Николай Тарасов, которого подозревали в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, отправится за решетку на 15 лет. Такое решение 20 января принял Раздельнянский районный суд Одесской области, сообщает областное управление Нацполиции Украины

«Нормальные» убийцы: что происходит с украинским обществом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме тюремного срока убийцу обязали выплатить семье девочки компенсацию в размере 800 тысяч гривен (свыше двух миллионов рублей).

Свою вину Тарасов признал. Во время оглашения приговора он полосонул себя лезвием бритвы по шее, однако рана оказалась несмертельной.

Дарья Лукьяненко пропала в селе Ивановка 13 июня 2019 года. Через шесть дней тело девочки со следами изнасилования и ножевыми ранениями нашли в выгребной яме во дворе дома, в котором жил 22-летний Николай Тарасов. Последний сам активно участвовал в поисках пропавшей школьницы. Позднее он сознался в убийстве.

Подозреваемому инкриминируют несколько статей уголовного кодекса. В том числе похищение, покушение на изнасилование несовершеннолетнего, убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием, и надругательство над телом.