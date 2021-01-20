Максимальное наказание по статье «Умышленное убийство», по которой судили Тарасова, — пожизненное лишение свободы.
Кроме тюремного срока убийцу обязали выплатить семье девочки компенсацию в размере 800 тысяч гривен (свыше двух миллионов рублей).
Свою вину Тарасов признал. Во время оглашения приговора он полосонул себя лезвием бритвы по шее, однако рана оказалась несмертельной.
Дарья Лукьяненко пропала в селе Ивановка 13 июня 2019 года. Через шесть дней тело девочки со следами изнасилования и ножевыми ранениями нашли в выгребной яме во дворе дома, в котором жил 22-летний Николай Тарасов. Последний сам активно участвовал в поисках пропавшей школьницы. Позднее он сознался в убийстве.
Подозреваемому инкриминируют несколько статей уголовного кодекса. В том числе похищение, покушение на изнасилование несовершеннолетнего, убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием, и надругательство над телом.