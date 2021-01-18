Протесты против роста тарифов на газ на Украине не перерастут в тарифный майдан, так как украинцы не понимают, что экономические интересы - это как раз то, что следовало бы отстаивать на майдане. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» сказал в интервью изданию Украина.ру

Золотарев предположил, кто станет лидером тарифного майдана на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По мнению Теплова, эти протесты не перерастут в тарифный майдан, так как их организаторы пытаются уйти от политической составляющей, что, как отметил журналист, трудно, учитывая то, что рост тарифов — это политика.

«У украинцев еще нет понимания того, что выходить на Майдан нужно за конкретные экономические интересы, за социальную справедливость, а не по идеологическим мотивам. Поэтому эти майданы <…> очень локальные и не собирают много людей. Не думаю, что это может во что-то перерасти, если оппозиционные политсилы не попытаются возглавить. Но наши оппозиционные политсилы очень разные по окраске, и они только помешают массовости», — сказал эксперт.

При этом он рассказал со ссылкой на анонимные Telegram-каналы, что из Киева поступила задача привлечь к протестам маргинальные силы националистов для дискредитации движения. Но пока, по словам Теплова, это не майдан, это «маленькая репетиция народного гнева».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.