С конца прошлой недели украинцы начали выходить на протестные акции против повышения тарифов на газ, стоимость которого поднялась с 1 января. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.
По мнению Теплова, эти протесты не перерастут в тарифный майдан, так как их организаторы пытаются уйти от политической составляющей, что, как отметил журналист, трудно, учитывая то, что рост тарифов — это политика.
«У украинцев еще нет понимания того, что выходить на Майдан нужно за конкретные экономические интересы, за социальную справедливость, а не по идеологическим мотивам. Поэтому эти майданы <…> очень локальные и не собирают много людей. Не думаю, что это может во что-то перерасти, если оппозиционные политсилы не попытаются возглавить. Но наши оппозиционные политсилы очень разные по окраске, и они только помешают массовости», — сказал эксперт.
При этом он рассказал со ссылкой на анонимные Telegram-каналы, что из Киева поступила задача привлечь к протестам маргинальные силы националистов для дискредитации движения. Но пока, по словам Теплова, это не майдан, это «маленькая репетиция народного гнева».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.