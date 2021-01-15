Митингующие против повышения тарифов на коммунальные услуги прорвались через охрану и прошли в президиум Житомирского областного совета. Об этом 15 января сообщает «РБК-Украина»

Протест в Житомире начался на территории двух предприятий — «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». К акции присоединились около 300 человек. Андрей Золотарев: У Зеленского есть пара недель на решение тарифного вопроса © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Около 13:00 (14:00 мск — ред.) протестующие штурмом взяли помещение областного совета и областной государственной администрации. Митингующие прорвались через охрану и прошли в президиум областного совета», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что к протестующим выходила представительница предприятия «Житомиргаз», которое отвечает за транспортировку и доставку газа, Юлия Петришина. По ее словам, все решения принимаются центром, а на местах их уже выполняют.

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рублей). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля, тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривен (7,14 рублей).Во вторник президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. По данным Кабмина, газ будут по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.