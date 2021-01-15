Неменский отметил, что при Трампе Госдеп США во главе с Майком Помпео пытался наладить отношения с Минском по примеру того, как это сделала Европа в 2015-17 годах.
Однако это было сделано с опозданием, а кроме того, летом 2020 года все это было сорвано, указал политолог.
«Тот разворот американской политики в отношении Белоруссии с августа 2020 года сохранится и будет продолжен новой администрацией», — заявил Неменский.
По его словам, Вашингтон продолжит жестко давить на Минск и попытается усугубить негативную линию в отношении Лукашенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.