По мнению политолога Олега Неменского, политика США в отношении Белоруссии незначительно зависит от администрации, которая находится в Белом доме, и обусловлена другими причинами. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

Неменский отметил, что при Трампе Госдеп США во главе с Майком Помпео пытался наладить отношения с Минском по примеру того, как это сделала Европа в 2015-17 годах.

Дмитрий Абзалов: При Байдене Лукашенко придется отказаться от многовекторности © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Тот разворот американской политики в отношении Белоруссии с августа 2020 года сохранится и будет продолжен новой администрацией», — заявил Неменский.

По его словам, Вашингтон продолжит жестко давить на Минск и попытается усугубить негативную линию в отношении Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.