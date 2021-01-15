«Если кто-то "внезапно" подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда они должны требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину», — подчеркнул Витренко.
По его словам, отказ от российского газа «имел хотя бы какой то смысл» только в случае санкций ЕС в отношении импорта российского газа, введение которых маловероятно.
Предложение Витренко прокомментировал депутат Верховной Рады от блока Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев, заявив, что «пока РФ не уберется из Крыма и Донбасса, даже разговоры о восстановлении закупки энергоносителей категорически нельзя возобновлять».
«Иначе это гарантированный мегасхематоз для лояльных Кремлю посредников, чтобы финансировать антиукраинской деятельности внутри Украины. Такого добра и без газа достаточно, а тут вы им даете супер-шлюз. Не делайте этого! Будет очень сильное сопротивление», — написал Арьев в комментарии к посту Витренко.
Напомним, на Украине массово проходят протесты против роста тарифов ЖКХ. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал временно снизить цены на газ до фиксированного уровня 6,9 грн за кубометр.
Витренко предлагал снизить тариф для населения еще больше — до 5,2 грн за кубометр.
Однако украинское правительство не обладает самостоятельностью, достаточной для того, чтобы принять такое решение без одобрения Международного валютного фонда.
Переговоры Кабмина с МВФ пока не завершены.