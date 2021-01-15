На днях советники лидеров стран «нормандской четверки» провели очередную встречу в Берлине. Принявший в ней участие замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что похвастаться нечем — речи о прорыве в решении вопроса урегулирования в Донбассе не идет.
Царев отметил, что всегда был сторонником решительных мер: выступал за силовой разгон Майдана и присоединение Юго-Востока к России либо за непризнание Майдана и отсоединение этих регионов от Киева.
«Я также никогда не был сторонником подписания Минских соглашений и вообще любых других соглашений. После развала СССР я не могу назвать ни одного соглашения, которое бы подписывала Россия и которое бы пошло именно ей на пользу, а не Западу», — сказал политик.
Он уточнил, что соглашения, невыгодные для Запада, просто не выполнялись.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.