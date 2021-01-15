Все международные соглашения, в которых участвовала Россия, подписывались ей во вред, в том числе Минские соглашения. Об этом украинский политик Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Лично я бы вышел: Зеленский прояснил судьбу Минских соглашений © пресс-служба президента Украины Дмитрий Козак заявил, что похвастаться нечем — речи о прорыве в решении вопроса урегулирования в Донбассе не идет.

Царев отметил, что всегда был сторонником решительных мер: выступал за силовой разгон Майдана и присоединение Юго-Востока к России либо за непризнание Майдана и отсоединение этих регионов от Киева.

«Я также никогда не был сторонником подписания Минских соглашений и вообще любых других соглашений. После развала СССР я не могу назвать ни одного соглашения, которое бы подписывала Россия и которое бы пошло именно ей на пользу, а не Западу», — сказал политик.

Он уточнил, что соглашения, невыгодные для Запада, просто не выполнялись.

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