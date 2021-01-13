Козак, описывая выполнение Минских соглашений, сказал, что худо-бедно, но выполняется режим прекращения огня. Это все так. Но пока конфликт заморожен, всю жизнь населения Донбасса можно охарактеризовать этой фразой — «худо-бедно», считает украинский политик Олег Царев

- Олег Анатольевич, на днях советники лидеров стран, участвующих в «нормандском формате», провели очередную встречу в Берлине. Как сказал принявший в ней участие Дмитрий Козак, похвастаться нечем. В общем, опять речи о прорыве в решении вопроса урегулирования в Донбассе не идет. В чем, по вашему мнению, причина всех неудач в этом процессе? Почемузамена переговорщиков ничего не изменила по сути?



— Вы правильно сказали, что тут ничего не зависит от переговорщиков. Может быть, отсутствие переговорщиков было бы лучшим вариантом. Все дело в том, что Киев никогда не был нацелен на выполнение Минских соглашений, и особенно сейчас, когда Байден выиграл выборы. Зеленский будет бояться предпринимать какие-то свои собственные новые телодвижения и будет ждать новых ЦУ от новой администрации.

- Недавно прозвучало заявление Алексея Резникова, украинского министра по «временно оккупированным территориям», о том, что надо бы к «нормандскому формату» привлечь еще и США, Канаду и Великобританию. Когда, зная заранее, что Россия будет против, делаются подобные заявления, то это что — поиск выхода из тупика, в который зашли «нормандский» и «минский» форматы, или это делается специально, чтобы и дальше затягивать реализацию Минских соглашений?

— Понятно, что это не поиск выхода. Наоборот, это поиск предлогов для невыполнения соглашения. Вряд ли Штаты и Британия продемонстрируют новые подходы к замирению сторон и прекращению конфликта в Донбассе. Действия этих стран были всегда направлены на то, чтобы разжечь какую-то войну на границах России, а не затушить старую.

- Скоро будет инаугурация Байдена. Мы помним, что в 2014 году, когда он был вице-президентом и назначенным Обамой «смотрящим» по Украине, началась война в Донбассе. При этом он был тем человеком, который нажал спусковой курок войны, подтолкнув Турчинова начать АТО. С его приходом в Белый дом начнется ли новая эскалация конфликта и будет ли снова сделана ставка на силовое решение конфликта? Что вы думаете по этому поводу?

— Думаю, что надо готовиться к войне, чтобы был мир. Надо быть готовым к тому, что и Великобритания будет разжигать войну на Донбассе руками Турции, и США будут действовать в этом направлении. Надо быть готовым и к такому развитию событий.

Совсем необязательно, что именно такой сценарий будет выбран, но готовиться к нему нужно.

- Лично у вас еще осталась вера в выполнение Минских соглашений?

— Если вы помните, я всегда был сторонником решительных мер: за силовой разгон майдана (и призывал к этому Януковича), за присоединение Юго-Востока к России (тогда эти регионы готовы были пойти на это, а руководителями этих областей, а также тамошними руководителями СБУ, милиции и воинских частей были люди, еще назначенные Януковичем) либо за непризнание майдана и отсоединение этих регионов от Киева.

Также я был сторонником того, чтобы войска ЛДНР не останавливались, когда они начали наступление на Харьков и Мариуполь. Я также никогда не был сторонником подписания Минских соглашений и вообще любых других соглашений. Олег Царев: кто он © Нина Зотина

После развала СССР я не могу назвать ни одного соглашения, которое бы подписывала Россия и которое бы пошло именно ей на пользу, а не Западу. Либо изначально подписывались соглашения, не выгодные для России, если же они не были выгодны Западу, то они просто не выполнялись.

- В таком случае почему в 2014 году Россия не пошла на присоединение всей Новороссии, а не только Крыма и почему наступление ЛДНР было остановлено? В чем причина?

— Насколько я понимаю, команда Петра Порошенко смогла убедить людей, которые принимали решения в Российской Федерации, в том, что Петр Порошенко будет искренним другом России и поможет разрешить этот конфликт.

- А кого именно смогли убедить тогда, кроме российского посла Зурабова?

— Я бы не хотел сейчас называть имена. Козак, описывая выполнение Минских соглашений, сказал, что худо-бедно, но выполняется режим прекращения огня. Это все так.

Но пока конфликт заморожен, всю жизнь населения Донбасса можно охарактеризовать этой фразой — «худо-бедно».

- А можно ли, по-вашему, сегодня возвратиться к сценарию 2014 года, я имею в виду и возобновление наступления на Донбассе, и отход Юго-Востока от Украины? Вы же понимаете, что 70-80% всей промышленности, порты Черного моря, 20 миллионов населения находятся именно в Новороссии? Без Новороссии Украина превращается в «Большую Молдавию», в слабую «аграрную сверхдержаву», которая не способна ни на какие агрессивные действия. Мир будет установлен сразу же.

— Знаете, сложно зайти в одну и ту же реку дважды. Но если республики Донбасса будут готовы к новому наступлению на Донбассе, то можно попытаться восстановить статус-кво на сентябрь 2014 года.

- И где они должны будут остановиться?

— Ну зачем им тогда надо будет останавливаться? Нужно идти до тех рубежей, до которых дойдут. Главное — не останавливаться. Верней, главное — чтобы не останавливали.