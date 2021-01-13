- Олег Анатольевич, на днях советники лидеров стран, участвующих в «нормандском формате», провели очередную встречу в Берлине. Как сказал принявший в ней участие Дмитрий Козак, похвастаться нечем. В общем, опять речи о прорыве в решении вопроса урегулирования в Донбассе не идет. В чем, по вашему мнению, причина всех неудач в этом процессе? Почемузамена переговорщиков ничего не изменила по сути?

— Вы правильно сказали, что тут ничего не зависит от переговорщиков. Может быть, отсутствие переговорщиков было бы лучшим вариантом. Все дело в том, что Киев никогда не был нацелен на выполнение Минских соглашений, и особенно сейчас, когда Байден выиграл выборы. Зеленский будет бояться предпринимать какие-то свои собственные новые телодвижения и будет ждать новых ЦУ от новой администрации.

Царев: Порошенко и Зеленский продолжили демонтаж Украины
Царев: Порошенко и Зеленский продолжили демонтаж Украины
© РИА Новости, Алексей Куденко

- Недавно прозвучало заявление Алексея Резникова, украинского министра по «временно оккупированным территориям», о том, что надо бы к «нормандскому формату» привлечь еще и США, Канаду и Великобританию. Когда, зная заранее, что Россия будет против, делаются подобные заявления, то это что — поиск выхода из тупика, в который зашли «нормандский» и «минский» форматы, или это делается специально, чтобы и дальше затягивать реализацию Минских соглашений?

— Понятно, что это не поиск выхода. Наоборот, это поиск предлогов для невыполнения соглашения. Вряд ли Штаты и Британия продемонстрируют новые подходы к замирению сторон и прекращению конфликта в Донбассе. Действия этих стран были всегда направлены на то, чтобы разжечь какую-то войну на границах России, а не затушить старую.

- Скоро будет инаугурация Байдена. Мы помним, что в 2014 году, когда он был вице-президентом и назначенным Обамой «смотрящим» по Украине, началась война в Донбассе. При этом он был тем человеком, который нажал спусковой курок войны, подтолкнув Турчинова начать АТО. С его приходом в Белый дом начнется ли новая эскалация конфликта и будет ли снова сделана ставка на силовое решение конфликта? Что вы думаете по этому поводу?

— Думаю, что надо готовиться к войне, чтобы был мир. Надо быть готовым к тому, что и Великобритания будет разжигать войну на Донбассе руками Турции, и США будут действовать в этом направлении. Надо быть готовым и к такому развитию событий.

Совсем необязательно, что именно такой сценарий будет выбран, но готовиться к нему нужно.

- Лично у вас еще осталась вера в выполнение Минских соглашений?

— Если вы помните, я всегда был сторонником решительных мер: за силовой разгон майдана  (и призывал к этому Януковича), за присоединение Юго-Востока к России (тогда эти регионы готовы были пойти на это, а руководителями этих областей, а также тамошними руководителями СБУ, милиции и воинских частей были люди, еще назначенные Януковичем) либо за непризнание майдана и отсоединение этих регионов от Киева.

Также я был сторонником того, чтобы войска ЛДНР не останавливались, когда они начали наступление на Харьков и Мариуполь. Я также никогда не был сторонником подписания Минских соглашений и вообще любых других соглашений.

Олег Царев: кто он
Олег Царев: кто он
© Нина Зотина

После развала СССР я не могу назвать ни одного соглашения, которое бы подписывала Россия и которое бы пошло именно ей на пользу, а не Западу. Либо изначально подписывались соглашения, не выгодные для России, если же они не были выгодны Западу, то они просто не выполнялись.

- В таком случае почему в 2014 году Россия не пошла на присоединение всей Новороссии, а не только Крыма и почему наступление ЛДНР было остановлено? В чем причина?

— Насколько я понимаю, команда Петра Порошенко смогла убедить людей, которые принимали решения в Российской Федерации, в том, что Петр Порошенко будет искренним другом России и поможет разрешить этот конфликт.

- А кого именно смогли убедить тогда, кроме российского посла Зурабова?

— Я бы не хотел сейчас называть имена. Козак, описывая выполнение Минских соглашений,  сказал, что худо-бедно, но выполняется режим прекращения огня. Это все так.

Но пока конфликт заморожен, всю жизнь населения Донбасса можно охарактеризовать этой фразой — «худо-бедно».

- А можно ли, по-вашему, сегодня возвратиться к сценарию 2014 года, я имею в виду и возобновление наступления на Донбассе, и отход Юго-Востока от Украины? Вы же понимаете, что 70-80% всей промышленности, порты Черного моря, 20 миллионов населения находятся именно в Новороссии? Без Новороссии Украина превращается в «Большую Молдавию», в слабую «аграрную сверхдержаву», которая не способна ни на какие агрессивные действия. Мир будет установлен сразу же.

Царев объяснил, почему проект «Новороссия» теряет шансы на успех
Царев объяснил, почему проект «Новороссия» теряет шансы на успех
© РИА Новости, Нина Зотина

— Знаете, сложно зайти в одну и ту же реку дважды. Но если республики Донбасса будут готовы к новому наступлению на Донбассе, то можно попытаться восстановить статус-кво на сентябрь 2014 года.

- И где они должны будут остановиться?

— Ну зачем им тогда надо будет останавливаться? Нужно идти до тех рубежей, до которых дойдут. Главное — не останавливаться. Верней, главное — чтобы не останавливали.

 