«Он стал президентом благодаря такому ужасу, который у нас был в 2014 году. Сначала Порошенко, а поскольку Порошенко — редкий урод, то поэтому избрали клоуна. Если бы не Порошенко, то клоуна бы не избрали», — подчеркнул эксперт.
Он обратил внимание, что Порошенко, в свою очередь, стал президентом благодаря действиям, аналогичные которым сегодня происходят в США. И именно эти события Зеленский охарактеризовал словом «ужасно», не выказав сожалений относительно погибших, отметил Погребинский.
Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.
В итоге победившего на выборах Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестованы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.