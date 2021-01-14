Если бы экс-президент Украины Петр Порошенко не был «редким уродом», то «клоуна» Владимира Зеленского никто бы не избрал. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский пытается шантажировать США Россией © Facebook, Ruslan Bortnik

Он обратил внимание, что Порошенко, в свою очередь, стал президентом благодаря действиям, аналогичные которым сегодня происходят в США. И именно эти события Зеленский охарактеризовал словом «ужасно», не выказав сожалений относительно погибших, отметил Погребинский.

Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

В итоге победившего на выборах Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестованы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.