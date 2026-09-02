https://ukraina.ru/20260902/ritualnoe-napadenie-okkultistov-i-neoyazychnikov-chto-na-samom-dele-proizoshlo-v-svyatogorskoy-lavre-1082973228.html

Ритуальное нападение оккультистов и неоязычников: что на самом деле произошло в Святогорской лавре

Ритуальное нападение оккультистов и неоязычников: что на самом деле произошло в Святогорской лавре - 02.09.2026 Украина.ру

Ритуальное нападение оккультистов и неоязычников: что на самом деле произошло в Святогорской лавре

В конце лета российская армия освободила Святогорск — город в ДНР. А неделей ранее в Святогорской лавре произошло страшное нападение на монахов и трудника.

2026-09-02T20:01

2026-09-02T20:01

2026-09-02T20:01

мнения

святогорская лавра

святогорск

донецкая народная республика

митрополит антоний

семенов андрей

айдар

"азов"

коновалец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102128/55/1021285558_0:93:1024:669_1920x0_80_0_0_9161830dd080e7d28816dbe825db91c3.jpg

Об этом на Украине вышла важная публикация митрополита Антония, управляющего делами Украинской Православной Церкви, которая во многом расставляет точки над «i» и является, по сути, обращением к киевскому режиму с призывом не спускать дело на тормозах.Стоит процитировать владыку Антония:«К сожалению, мы до сих пор не знаем главного. Кто это сделал и почему? Правоохранительные органы сообщили об открытии уголовного производства по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство. Известно также, что процессуальное руководство по этому производству осуществляет специализированная прокуратура в сфере обороны восточного региона.[…] Сам факт, что делом будет заниматься подразделение, к компетенции которого относятся уголовные правонарушения, совершённые военнослужащими, показывает, кого именно следствие рассматривает как возможных исполнителей. Главное, чтобы было желание объективно и беспристрастно расследовать это преступление, а не руководствоваться политической целесообразностью или какими либо иными идеологическими факторами».В развитие написанного владыкой уже есть факты, изложенные украинскими журналистами — что же на самом деле произошло.Тело монаха Варсонофия братия нашла на площадке Кирилло-Мефодиевской лестницы в луже крови. По свидетельству очевидцев, последними его словами были: «Слава Господу Иисусу Христу, я монах».В первых сообщениях о трагедии говорилось, что монаха убили ножом, изуродовали лицо. Судебно-медицинская экспертиза уточнила картину: смерть наступила от сквозного огнестрельного ранения головы и шеи с повреждением черепа.Кроме того, есть фотографии с похорон монаха. На них видно, что на лице, на переносице, есть тяжёлое повреждение, а на скуле — рассечение, скорее всего от ножа. То есть те, кто видел монаха сразу после нападения, вероятно, видели его лицо залитым кровью. Одного монаха застрелили в упор, двух других резали ножами и оставили умирать.При этом уже есть рассказ одного из пострадавших — Андрея Кириенко. Он беженец, жил в монастыре, был трудником, то есть был привлечён к монастырской жизни. По его словам, он сидел один на лавке возле храма, видимо, Никольской церкви в верхней точке монастыря.Подошли трое военных — «это были не те военнослужащие, которых он привык видеть наверху». Трое были в полной экипировке и, по его оценке, выглядели как бойцы специального подразделения. Сказали: «Слава Украине!» Андрей промолчал. Солдаты повторили приветствие. Тогда Кириенко ответил так, как ответил бы любой христианин — прославил Господа.После этого его начали избивать.Рядом лежали деревянные брусья, из которых были сделаны перила на спуске. Один из нападавших взял брус и начал бить мужчину. Андрей схватился за него руками, пытаясь остановить удары. Тогда нападавший достал нож и начал резать ему руки. Андрей отпустил и, согнувшись, держался за поручни.Ему приказали встать — он решил, что сейчас застрелят. Вместо этого его несколько раз ударили ножом.Военные какое-то время обсуждали между собой, что делать с мужчиной, а потом сбросили в овраг, видимо, рассчитывая, что он истечёт кровью. От нападения до момента, когда нашли Андрея, прошло около 40 минут. Всё это время он то терял сознание, то приходил в себя.Уже лёжа в овраге, мужчина слышал выстрелы. О том, что пострадавших ещё двое, Андрей узнал только в больнице. Он также вспомнил, что возле верхнего храма была сторожка с охранником и не знает, что случилось с этим человеком.Здесь стоит вернуться к словам владыки Антония: «главное, чтобы было желание объективно и беспристрастно расследовать это преступление, а не руководствоваться политической целесообразностью или какими либо иными идеологическими факторами».О чём говорит владыка? Как представляется, о простой вещи. Прошла неделя, но официальных заявлений нет ни от украинских властей, ни от Министерства внутренних дел. Вообще никаких комментариев.На что намекает владыка Антоний — второй человек в Украинской Православной Церкви? Что кроме политической целесообразности есть ещё идеологические факторы.На этом стоит остановиться отдельно. Есть все основания считать, что убийство носило ритуальный характер.Первое и главное: военных было трое, действовали они вполне осознанно. После того, как избили и порезали мужчину, ещё стояли и размышляли, что с ним делать. То есть это не было нападение в аффекте или под воздействием веществ.После нападения на Андрея Кириенко нападавшие направились вниз и убили монаха Варсонофия, а также тяжело ранили ещё одного монаха. При этом всё мог видеть свидетель — тот самый сторож-охранник, который находился в помещении рядом с Никольской церковью. Но его не тронули.Били именно людей, которые были в монашеском одеянии. Явно за этим и явились.Второй момент: убийство имеет явную связь с особым специальным подразделением. Тут важен контекст. Для таких подразделений, как «Азов»*, «Айдар»*, «Кракен»* или «Волки Да Винчи» особой темой являются неоязычество, сатанизм, мистицизм и оккультизм. Их ритуалы, во многом, являются калькой с оккультизма в Третьем рейхе.Получается, если нападали в лавре представители националистических батальонов (а по описанию — похоже), их действия вполне могут объяснены ритуальными целями.Третий момент: особенное внимание стоит обратить на одно событие, которое предшествовало нападению в Святогорской лавре. Речь о перезахоронении в Киеве Евгения Коновальца — руководителя и создателя Организации украинских националистов*.Состоялось оно ночью 14 августа. Тогда же прошла так называемая мистерия — возле греко-католического храма, где отпевали Коновальца. Всё было, как в обожаемом националистами Третьем рейхе: пылающие чаши, факелы, боевики в униформе, жесты «от сердца к солнцу», руны и антикварный броневик как траурная повозка.И это были боевики Третьего армейского корпуса (бывший Азов*). А «белый вождь» Билецкий** руководил действом. Мистерии бывают у сатанистов и неоязычников, к коим относится подавляющее большинство «азовцев»*.А теперь о том, как всё это связано с преступлением в Святогорской лавре. Она расположена там, где какое-то время назад находился Третий армейский корпус Билецкого**.Описание, которое даёт пострадавший Андрей («это были не просто военные, а люди в полной выкладке»), это явное указание на бандеровскую элиту. Не случайные люди, а именно трое боевиков отправились в Святогорскую лавру, чтобы напасть. И нападали не там, где находится большая часть паломников — в нижней лавре. Они поднялись туда, где гарантированно меньше людей, и сделали своё кровавое дело. Целенаправленно выбирая жертв из тех, кто был одет в монашеское одеяние.Здесь тоже есть символизм: трое пришедших и трое пострадавших. У сатанистов встречаются подобные формы антитринитаризма (анти-Троицы). И еще — девять дней, прошедших с момента мистерии во время отпевания Коновальца.В оккультизме, в том числе в оккультизме Третьего рейха, и в разных неоязыческих практиках девять дней часто упоминаются. Ровно девять дней прошло с момента мистерии по Коновальцу с участием «азовцев»* до момента нападения в Святогорске.И ещё важный момент в копилку версии о ритуальном нападении. По официальным данным, совершено оно было после 11:00 — между 11 и 12 часами. В некоторых неоязыческих культах время полуденное, около 12 часов дня, — лучшее время для принесения жертвы.Слишком много совпадений, чтобы они были случайными. Получается картина ритуального нападения, принесения ритуальной жертвы. И стоят за этим, с величайшей вероятностью, людоеды из «Азова»*. Не исключено, что знал об этом и Зеленский.Нет никакой надежды на справедливое расследование и справедливое наказание. Об этом и пишет владыка Антоний, прямо указывающий и на политическую целесообразность киевского режима замять это дело, и на идеологические факторы. Ведь верхушка киевского режима кровью повязана с этими убийцами и людоедами.* Организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ** Внесён в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20260824/napadenie-na-monakhov-upts-v-svyatogorskoy-lavre-odin-pogib-dvoe-v-reanimatsii-1082736846.html

https://ukraina.ru/20260902/svyatye-gory-donbassa-vernulis-na-rodinu--1082971805.html

https://ukraina.ru/20260812/konovalets-melnik-bandera-zachem-zelenskiy-svozit-v-kiev-prakh-otkrovennykh-natsistov-1082430379.html

святогорская лавра

святогорск

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, святогорская лавра, святогорск, донецкая народная республика, митрополит антоний, семенов андрей, айдар, "азов", коновалец