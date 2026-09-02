https://ukraina.ru/20260902/ritualnoe-napadenie-okkultistov-i-neoyazychnikov-chto-na-samom-dele-proizoshlo-v-svyatogorskoy-lavre-1082973228.html
Ритуальное нападение оккультистов и неоязычников: что на самом деле произошло в Святогорской лавре
Ритуальное нападение оккультистов и неоязычников: что на самом деле произошло в Святогорской лавре - 02.09.2026 Украина.ру
Ритуальное нападение оккультистов и неоязычников: что на самом деле произошло в Святогорской лавре
В конце лета российская армия освободила Святогорск — город в ДНР. А неделей ранее в Святогорской лавре произошло страшное нападение на монахов и трудника.
2026-09-02T20:01
2026-09-02T20:01
2026-09-02T20:01
мнения
святогорская лавра
святогорск
донецкая народная республика
митрополит антоний
семенов андрей
айдар
"азов"
коновалец
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102128/55/1021285558_0:93:1024:669_1920x0_80_0_0_9161830dd080e7d28816dbe825db91c3.jpg
Об этом на Украине вышла важная публикация митрополита Антония, управляющего делами Украинской Православной Церкви, которая во многом расставляет точки над «i» и является, по сути, обращением к киевскому режиму с призывом не спускать дело на тормозах.Стоит процитировать владыку Антония:«К сожалению, мы до сих пор не знаем главного. Кто это сделал и почему? Правоохранительные органы сообщили об открытии уголовного производства по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство. Известно также, что процессуальное руководство по этому производству осуществляет специализированная прокуратура в сфере обороны восточного региона.[…] Сам факт, что делом будет заниматься подразделение, к компетенции которого относятся уголовные правонарушения, совершённые военнослужащими, показывает, кого именно следствие рассматривает как возможных исполнителей. Главное, чтобы было желание объективно и беспристрастно расследовать это преступление, а не руководствоваться политической целесообразностью или какими либо иными идеологическими факторами».В развитие написанного владыкой уже есть факты, изложенные украинскими журналистами — что же на самом деле произошло.Тело монаха Варсонофия братия нашла на площадке Кирилло-Мефодиевской лестницы в луже крови. По свидетельству очевидцев, последними его словами были: «Слава Господу Иисусу Христу, я монах».В первых сообщениях о трагедии говорилось, что монаха убили ножом, изуродовали лицо. Судебно-медицинская экспертиза уточнила картину: смерть наступила от сквозного огнестрельного ранения головы и шеи с повреждением черепа.Кроме того, есть фотографии с похорон монаха. На них видно, что на лице, на переносице, есть тяжёлое повреждение, а на скуле — рассечение, скорее всего от ножа. То есть те, кто видел монаха сразу после нападения, вероятно, видели его лицо залитым кровью. Одного монаха застрелили в упор, двух других резали ножами и оставили умирать.При этом уже есть рассказ одного из пострадавших — Андрея Кириенко. Он беженец, жил в монастыре, был трудником, то есть был привлечён к монастырской жизни. По его словам, он сидел один на лавке возле храма, видимо, Никольской церкви в верхней точке монастыря.Подошли трое военных — «это были не те военнослужащие, которых он привык видеть наверху». Трое были в полной экипировке и, по его оценке, выглядели как бойцы специального подразделения. Сказали: «Слава Украине!» Андрей промолчал. Солдаты повторили приветствие. Тогда Кириенко ответил так, как ответил бы любой христианин — прославил Господа.После этого его начали избивать.Рядом лежали деревянные брусья, из которых были сделаны перила на спуске. Один из нападавших взял брус и начал бить мужчину. Андрей схватился за него руками, пытаясь остановить удары. Тогда нападавший достал нож и начал резать ему руки. Андрей отпустил и, согнувшись, держался за поручни.Ему приказали встать — он решил, что сейчас застрелят. Вместо этого его несколько раз ударили ножом.Военные какое-то время обсуждали между собой, что делать с мужчиной, а потом сбросили в овраг, видимо, рассчитывая, что он истечёт кровью. От нападения до момента, когда нашли Андрея, прошло около 40 минут. Всё это время он то терял сознание, то приходил в себя.Уже лёжа в овраге, мужчина слышал выстрелы. О том, что пострадавших ещё двое, Андрей узнал только в больнице. Он также вспомнил, что возле верхнего храма была сторожка с охранником и не знает, что случилось с этим человеком.Здесь стоит вернуться к словам владыки Антония: «главное, чтобы было желание объективно и беспристрастно расследовать это преступление, а не руководствоваться политической целесообразностью или какими либо иными идеологическими факторами».О чём говорит владыка? Как представляется, о простой вещи. Прошла неделя, но официальных заявлений нет ни от украинских властей, ни от Министерства внутренних дел. Вообще никаких комментариев.На что намекает владыка Антоний — второй человек в Украинской Православной Церкви? Что кроме политической целесообразности есть ещё идеологические факторы.На этом стоит остановиться отдельно. Есть все основания считать, что убийство носило ритуальный характер.Первое и главное: военных было трое, действовали они вполне осознанно. После того, как избили и порезали мужчину, ещё стояли и размышляли, что с ним делать. То есть это не было нападение в аффекте или под воздействием веществ.После нападения на Андрея Кириенко нападавшие направились вниз и убили монаха Варсонофия, а также тяжело ранили ещё одного монаха. При этом всё мог видеть свидетель — тот самый сторож-охранник, который находился в помещении рядом с Никольской церковью. Но его не тронули.Били именно людей, которые были в монашеском одеянии. Явно за этим и явились.Второй момент: убийство имеет явную связь с особым специальным подразделением. Тут важен контекст. Для таких подразделений, как «Азов»*, «Айдар»*, «Кракен»* или «Волки Да Винчи» особой темой являются неоязычество, сатанизм, мистицизм и оккультизм. Их ритуалы, во многом, являются калькой с оккультизма в Третьем рейхе.Получается, если нападали в лавре представители националистических батальонов (а по описанию — похоже), их действия вполне могут объяснены ритуальными целями.Третий момент: особенное внимание стоит обратить на одно событие, которое предшествовало нападению в Святогорской лавре. Речь о перезахоронении в Киеве Евгения Коновальца — руководителя и создателя Организации украинских националистов*.Состоялось оно ночью 14 августа. Тогда же прошла так называемая мистерия — возле греко-католического храма, где отпевали Коновальца. Всё было, как в обожаемом националистами Третьем рейхе: пылающие чаши, факелы, боевики в униформе, жесты «от сердца к солнцу», руны и антикварный броневик как траурная повозка.И это были боевики Третьего армейского корпуса (бывший Азов*). А «белый вождь» Билецкий** руководил действом. Мистерии бывают у сатанистов и неоязычников, к коим относится подавляющее большинство «азовцев»*.А теперь о том, как всё это связано с преступлением в Святогорской лавре. Она расположена там, где какое-то время назад находился Третий армейский корпус Билецкого**.Описание, которое даёт пострадавший Андрей («это были не просто военные, а люди в полной выкладке»), это явное указание на бандеровскую элиту. Не случайные люди, а именно трое боевиков отправились в Святогорскую лавру, чтобы напасть. И нападали не там, где находится большая часть паломников — в нижней лавре. Они поднялись туда, где гарантированно меньше людей, и сделали своё кровавое дело. Целенаправленно выбирая жертв из тех, кто был одет в монашеское одеяние.Здесь тоже есть символизм: трое пришедших и трое пострадавших. У сатанистов встречаются подобные формы антитринитаризма (анти-Троицы). И еще — девять дней, прошедших с момента мистерии во время отпевания Коновальца.В оккультизме, в том числе в оккультизме Третьего рейха, и в разных неоязыческих практиках девять дней часто упоминаются. Ровно девять дней прошло с момента мистерии по Коновальцу с участием «азовцев»* до момента нападения в Святогорске.И ещё важный момент в копилку версии о ритуальном нападении. По официальным данным, совершено оно было после 11:00 — между 11 и 12 часами. В некоторых неоязыческих культах время полуденное, около 12 часов дня, — лучшее время для принесения жертвы.Слишком много совпадений, чтобы они были случайными. Получается картина ритуального нападения, принесения ритуальной жертвы. И стоят за этим, с величайшей вероятностью, людоеды из «Азова»*. Не исключено, что знал об этом и Зеленский.Нет никакой надежды на справедливое расследование и справедливое наказание. Об этом и пишет владыка Антоний, прямо указывающий и на политическую целесообразность киевского режима замять это дело, и на идеологические факторы. Ведь верхушка киевского режима кровью повязана с этими убийцами и людоедами.* Организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ** Внесён в список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20260824/napadenie-na-monakhov-upts-v-svyatogorskoy-lavre-odin-pogib-dvoe-v-reanimatsii-1082736846.html
https://ukraina.ru/20260902/svyatye-gory-donbassa-vernulis-na-rodinu--1082971805.html
https://ukraina.ru/20260812/konovalets-melnik-bandera-zachem-zelenskiy-svozit-v-kiev-prakh-otkrovennykh-natsistov-1082430379.html
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Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
мнения, святогорская лавра, святогорск, донецкая народная республика, митрополит антоний, семенов андрей, айдар, "азов", коновалец
Об этом на Украине вышла важная публикация митрополита Антония, управляющего делами Украинской Православной Церкви, которая во многом расставляет точки над «i» и является, по сути, обращением к киевскому режиму с призывом не спускать дело на тормозах.
Стоит процитировать владыку Антония:
«К сожалению, мы до сих пор не знаем главного. Кто это сделал и почему? Правоохранительные органы сообщили об открытии уголовного производства по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство. Известно также, что процессуальное руководство по этому производству осуществляет специализированная прокуратура в сфере обороны восточного региона.
[…] Сам факт, что делом будет заниматься подразделение, к компетенции которого относятся уголовные правонарушения, совершённые военнослужащими, показывает, кого именно следствие рассматривает как возможных исполнителей. Главное, чтобы было желание объективно и беспристрастно расследовать это преступление, а не руководствоваться политической целесообразностью или какими либо иными идеологическими факторами».
В развитие написанного владыкой уже есть факты, изложенные украинскими журналистами — что же на самом деле произошло.
Тело монаха Варсонофия братия нашла на площадке Кирилло-Мефодиевской лестницы в луже крови. По свидетельству очевидцев, последними его словами были: «Слава Господу Иисусу Христу, я монах».
В первых сообщениях о трагедии говорилось, что монаха убили ножом, изуродовали лицо. Судебно-медицинская экспертиза уточнила картину: смерть наступила от сквозного огнестрельного ранения головы и шеи с повреждением черепа.
Кроме того, есть фотографии с похорон монаха. На них видно, что на лице, на переносице, есть тяжёлое повреждение, а на скуле — рассечение, скорее всего от ножа. То есть те, кто видел монаха сразу после нападения, вероятно, видели его лицо залитым кровью. Одного монаха застрелили в упор, двух других резали ножами и оставили умирать.
При этом уже есть рассказ одного из пострадавших — Андрея Кириенко. Он беженец, жил в монастыре, был трудником, то есть был привлечён к монастырской жизни. По его словам, он сидел один на лавке возле храма, видимо, Никольской церкви в верхней точке монастыря.
Подошли трое военных — «это были не те военнослужащие, которых он привык видеть наверху». Трое были в полной экипировке и, по его оценке, выглядели как бойцы специального подразделения. Сказали: «Слава Украине!» Андрей промолчал. Солдаты повторили приветствие. Тогда Кириенко ответил так, как ответил бы любой христианин — прославил Господа.
После этого его начали избивать.
Рядом лежали деревянные брусья, из которых были сделаны перила на спуске. Один из нападавших взял брус и начал бить мужчину. Андрей схватился за него руками, пытаясь остановить удары. Тогда нападавший достал нож и начал резать ему руки. Андрей отпустил и, согнувшись, держался за поручни.
Ему приказали встать — он решил, что сейчас застрелят. Вместо этого его несколько раз ударили ножом.
Военные какое-то время обсуждали между собой, что делать с мужчиной, а потом сбросили в овраг, видимо, рассчитывая, что он истечёт кровью. От нападения до момента, когда нашли Андрея, прошло около 40 минут. Всё это время он то терял сознание, то приходил в себя.
Уже лёжа в овраге, мужчина слышал выстрелы. О том, что пострадавших ещё двое, Андрей узнал только в больнице. Он также вспомнил, что возле верхнего храма была сторожка с охранником и не знает, что случилось с этим человеком.
Здесь стоит вернуться к словам владыки Антония: «главное, чтобы было желание объективно и беспристрастно расследовать это преступление, а не руководствоваться политической целесообразностью или какими либо иными идеологическими факторами».
О чём говорит владыка? Как представляется, о простой вещи. Прошла неделя, но официальных заявлений нет ни от украинских властей, ни от Министерства внутренних дел. Вообще никаких комментариев.
На что намекает владыка Антоний — второй человек в Украинской Православной Церкви? Что кроме политической целесообразности есть ещё идеологические факторы.
На этом стоит остановиться отдельно. Есть все основания считать, что убийство носило ритуальный характер.
Первое и главное: военных было трое, действовали они вполне осознанно. После того, как избили и порезали мужчину, ещё стояли и размышляли, что с ним делать. То есть это не было нападение в аффекте или под воздействием веществ.
После нападения на Андрея Кириенко нападавшие направились вниз и убили монаха Варсонофия, а также тяжело ранили ещё одного монаха. При этом всё мог видеть свидетель — тот самый сторож-охранник, который находился в помещении рядом с Никольской церковью. Но его не тронули.
Били именно людей, которые были в монашеском одеянии. Явно за этим и явились.
Второй момент: убийство имеет явную связь с особым специальным подразделением. Тут важен контекст. Для таких подразделений, как «Азов»*, «Айдар»*, «Кракен»* или «Волки Да Винчи» особой темой являются неоязычество, сатанизм, мистицизм и оккультизм. Их ритуалы, во многом, являются калькой с оккультизма в Третьем рейхе.
Получается, если нападали в лавре представители националистических батальонов (а по описанию — похоже), их действия вполне могут объяснены ритуальными целями.
Третий момент: особенное внимание стоит обратить на одно событие, которое предшествовало нападению в Святогорской лавре. Речь о перезахоронении в Киеве Евгения Коновальца — руководителя и создателя Организации украинских националистов*.
Состоялось оно ночью 14 августа. Тогда же прошла так называемая мистерия — возле греко-католического храма, где отпевали Коновальца. Всё было, как в обожаемом националистами Третьем рейхе: пылающие чаши, факелы, боевики в униформе, жесты «от сердца к солнцу», руны и антикварный броневик как траурная повозка.
И это были боевики Третьего армейского корпуса (бывший Азов*). А «белый вождь» Билецкий** руководил действом. Мистерии бывают у сатанистов и неоязычников, к коим относится подавляющее большинство «азовцев»*.
А теперь о том, как всё это связано с преступлением в Святогорской лавре. Она расположена там, где какое-то время назад находился Третий армейский корпус Билецкого**.
Описание, которое даёт пострадавший Андрей («это были не просто военные, а люди в полной выкладке»), это явное указание на бандеровскую элиту. Не случайные люди, а именно трое боевиков отправились в Святогорскую лавру, чтобы напасть. И нападали не там, где находится большая часть паломников — в нижней лавре. Они поднялись туда, где гарантированно меньше людей, и сделали своё кровавое дело. Целенаправленно выбирая жертв из тех, кто был одет в монашеское одеяние.
Здесь тоже есть символизм: трое пришедших и трое пострадавших. У сатанистов встречаются подобные формы антитринитаризма (анти-Троицы). И еще — девять дней, прошедших с момента мистерии во время отпевания Коновальца.
В оккультизме, в том числе в оккультизме Третьего рейха, и в разных неоязыческих практиках девять дней часто упоминаются. Ровно девять дней прошло с момента мистерии по Коновальцу с участием «азовцев»* до момента нападения в Святогорске.
И ещё важный момент в копилку версии о ритуальном нападении. По официальным данным, совершено оно было после 11:00 — между 11 и 12 часами. В некоторых неоязыческих культах время полуденное, около 12 часов дня, — лучшее время для принесения жертвы.
Слишком много совпадений, чтобы они были случайными. Получается картина ритуального нападения, принесения ритуальной жертвы. И стоят за этим, с величайшей вероятностью, людоеды из «Азова»*. Не исключено, что знал об этом и Зеленский.
Нет никакой надежды на справедливое расследование и справедливое наказание. Об этом и пишет владыка Антоний, прямо указывающий и на политическую целесообразность киевского режима замять это дело, и на идеологические факторы. Ведь верхушка киевского режима кровью повязана с этими убийцами и людоедами.
* Организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ
** Внесён в список террористов и экстремистов