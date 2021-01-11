Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Министерство финансов США внесло в санкционный список семь граждан Украины и четыре информационных ресурса из-за «вмешательства в американские выборы». По версии Минфина, лица и организации, попавшие под санкции, являются частью якобы «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу».
- Михаил Брисович, что означает введение этих санкций? И почему именно сейчас?
— Ну, понятно — это те, кто так или иначе связан с теми делами, которые обнародовал Деркач.
Я думаю, что это начало процесса зачистки. С информационным полем мы уже видели, как это происходит в США. Это зачистка любых инструментов возможного давления на избранного президента Джо Байдена.
Ведь Деркач на самом деле продолжает свою деятельность. Ему запретили въезд в США, но он пару дней назад провел еще одну пресс-конференцию, где обнародовал еще кучу всякой разной информации. Поэтому здесь нечему удивляться. Они работают на зачистку всех врагов Байдена. И будут действовать так и дальше, причем очень решительно.
- Стоит ли Байдену сейчас эту тему поднимать? Может, для него лучше было бы ее аккуратно забыть?
— Я думаю, что к этим людям приходили и предлагали им забыть. Я не знаю этого, но, видимо, Деркач и компания, тем не менее, двигались по избранному направлению. Поэтому у американцев остался инструмент — санкции. Вот так работает американская юридическая система не полностью легитимного президента Байдена. И она будет зачищать всех его противников, чтобы не всплывала информация, например, о каких-то коррупционных делах с его сыном или лично с самим Байденом. Поэтому я ничему здесь не удивлюсь.
А момент понятный — перед инаугурацией. Они вообще там в панике, что там будет 20 января, может, опять миллион людей придет, и что с этим делать. Хочется обойтись без крови.
- Как, по-вашему, украинские власти должны на это отреагировать?
— Да они будут облизывать Байдена, это же очевидно. Уже по тому, какую реплику сказал Зеленский по поводу событий, которые там произошли. Он не высказал хотя бы озабоченность, что, вот, там погибли 4 человека — ничего! Он просто сказал: «Какой ужас!» Он стал президентом благодаря такому ужасу, который у нас был в 2014 году. Сначала Порошенко, а поскольку Порошенко — редкий урод, то поэтому избрали клоуна. Если бы не Порошенко, то клоуна бы не избрали. А Порошенко стал президентом благодаря вот этим действиям, о которых сейчас наш замечательный Зеленский сказал, что это «ужасно».
Никто не обстреливал полицейских, в отличие от того, что было у нас в 2014 году.