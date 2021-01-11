Санкции в отношении семи украинских граждан и четырех компаний, которые Минфин США ввел 11 января, - инструмент «зачистки» всех, кто мог бы хоть как-то повредить репутации Джо Байдена, считает Михаил Погребинский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Министерство финансов США внесло в санкционный список семь граждан Украины и четыре информационных ресурса из-за «вмешательства в американские выборы». По версии Минфина, лица и организации, попавшие под санкции, являются частью якобы «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу».

- Михаил Брисович, что означает введение этих санкций? И почему именно сейчас?

— Ну, понятно — это те, кто так или иначе связан с теми делами, которые обнародовал Деркач.

Я думаю, что это начало процесса зачистки. С информационным полем мы уже видели, как это происходит в США. Это зачистка любых инструментов возможного давления на избранного президента Джо Байдена.

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

- Стоит ли Байдену сейчас эту тему поднимать? Может, для него лучше было бы ее аккуратно забыть?

— Я думаю, что к этим людям приходили и предлагали им забыть. Я не знаю этого, но, видимо, Деркач и компания, тем не менее, двигались по избранному направлению. Поэтому у американцев остался инструмент — санкции. Вот так работает американская юридическая система не полностью легитимного президента Байдена. И она будет зачищать всех его противников, чтобы не всплывала информация, например, о каких-то коррупционных делах с его сыном или лично с самим Байденом. Поэтому я ничему здесь не удивлюсь.

А момент понятный — перед инаугурацией. Они вообще там в панике, что там будет 20 января, может, опять миллион людей придет, и что с этим делать. Хочется обойтись без крови.

- Как, по-вашему, украинские власти должны на это отреагировать? Депутат Украины Деркач назвал коррупционеров и агентов США. Те же грабли, только в профиль © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

— Да они будут облизывать Байдена, это же очевидно. Уже по тому, какую реплику сказал Зеленский по поводу событий, которые там произошли. Он не высказал хотя бы озабоченность, что, вот, там погибли 4 человека — ничего! Он просто сказал: «Какой ужас!» Он стал президентом благодаря такому ужасу, который у нас был в 2014 году. Сначала Порошенко, а поскольку Порошенко — редкий урод, то поэтому избрали клоуна. Если бы не Порошенко, то клоуна бы не избрали. А Порошенко стал президентом благодаря вот этим действиям, о которых сейчас наш замечательный Зеленский сказал, что это «ужасно».

Никто не обстреливал полицейских, в отличие от того, что было у нас в 2014 году.