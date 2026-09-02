"Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге - 02.09.2026 Украина.ру
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"Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге
"Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге - 02.09.2026 Украина.ру
"Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге
Временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин в ходе беседы в Министерстве иностранных дел Франции категорически отверг обвинения в причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщает 2 сентября РИА новости
2026-09-02T20:51
2026-09-02T22:44
министерство иностранных дел
украина.ру
сергей нечаев (дипломат)
германия
берлин
россия
новости
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Ему были пересказаны предъявленные Берлином надуманные обвинения, а также выражена солидарность с Германией, цитирует агентство источника в дипломатическом ведомстве.Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил беспилотный летательный аппарат со взрывчатым устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия без каких-либо конкретных доказательств возложила ответственность за инцидент на Россию. Москва, в свою очередь, назвала произошедшее наспех состряпанной провокацией, а президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угроз со стороны РФ, связав обвинения с тяжёлым внутриполитическим положением в ФРГ.Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что разрыв дипломатических отношений с Германией сейчас не рассматривается, однако пределам их деградации нет. Он отметил, что Москва своевременно и последовательно ответит на действия Берлина. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине, используя в качестве предлога бездоказательное обвинение России в причастности к инциденту с БПЛА. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал эти меры беспрецедентной эскалацией, которая не останется без последствий - Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел, украина.ру, сергей нечаев (дипломат), германия, берлин, россия, новости
министерство иностранных дел, Украина.ру, Сергей Нечаев (дипломат), Германия, Берлин, Россия, Новости

"Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге

20:51 02.09.2026 (обновлено: 22:44 02.09.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин в ходе беседы в Министерстве иностранных дел Франции категорически отверг обвинения в причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщает 2 сентября РИА новости
Ему были пересказаны предъявленные Берлином надуманные обвинения, а также выражена солидарность с Германией, цитирует агентство источника в дипломатическом ведомстве.
Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил беспилотный летательный аппарат со взрывчатым устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок.
Германия без каких-либо конкретных доказательств возложила ответственность за инцидент на Россию.
Москва, в свою очередь, назвала произошедшее наспех состряпанной провокацией, а президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угроз со стороны РФ, связав обвинения с тяжёлым внутриполитическим положением в ФРГ.
Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что разрыв дипломатических отношений с Германией сейчас не рассматривается, однако пределам их деградации нет.
Он отметил, что Москва своевременно и последовательно ответит на действия Берлина.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине, используя в качестве предлога бездоказательное обвинение России в причастности к инциденту с БПЛА.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал эти меры беспрецедентной эскалацией, которая не останется без последствий - Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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