https://ukraina.ru/20260902/rossiyskiy-diplomat-otverg-obvineniya-v-prichastnosti-rf-k-intsidentu-s-bpla-v-leyptsige-1082974242.html

"Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге

"Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге - 02.09.2026 Украина.ру

"Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге

Временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин в ходе беседы в Министерстве иностранных дел Франции категорически отверг обвинения в причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщает 2 сентября РИА новости

2026-09-02T20:51

2026-09-02T20:51

2026-09-02T22:44

министерство иностранных дел

украина.ру

сергей нечаев (дипломат)

германия

берлин

россия

новости

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Ему были пересказаны предъявленные Берлином надуманные обвинения, а также выражена солидарность с Германией, цитирует агентство источника в дипломатическом ведомстве.Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил беспилотный летательный аппарат со взрывчатым устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия без каких-либо конкретных доказательств возложила ответственность за инцидент на Россию. Москва, в свою очередь, назвала произошедшее наспех состряпанной провокацией, а президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угроз со стороны РФ, связав обвинения с тяжёлым внутриполитическим положением в ФРГ.Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что разрыв дипломатических отношений с Германией сейчас не рассматривается, однако пределам их деградации нет. Он отметил, что Москва своевременно и последовательно ответит на действия Берлина. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине, используя в качестве предлога бездоказательное обвинение России в причастности к инциденту с БПЛА. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал эти меры беспрецедентной эскалацией, которая не останется без последствий - Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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министерство иностранных дел, украина.ру, сергей нечаев (дипломат), германия, берлин, россия, новости