https://ukraina.ru/20260902/v-oon-vyrazili-obespokoennost-iz-za-ugroz-zelenskogo-rossiyskoy-aviatsii-1082973620.html
В ООН выразили обеспокоенность из-за угроз Зеленского российской авиации
В ООН выразили обеспокоенность из-за угроз Зеленского российской авиации - 02.09.2026 Украина.ру
В ООН выразили обеспокоенность из-за угроз Зеленского российской авиации
В офисе генерального секретаря ООН заявили об обеспокоенности расширением конфликта и подчеркнули важность защиты мирных граждан и гражданских объектов. Об этом сообщает 2 сентября РИА новости
2026-09-02T20:11
2026-09-02T20:11
2026-09-02T20:19
оон
общественная палата
минтранс
владимир рогов
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Представитель генсека Стефан Дюжаррик, отметил, что в любом конфликте должны приниматься все меры предосторожности, чтобы избежать вреда для мирного населения и инфраструктуры. Поводом для заявления стали публичные угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации.Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников Владимир Рогов призвал международные организации дать реакцию на заявления Зеленского, угрожающего гражданской авиации. Президент России Владимир Путин назвал эти высказывания заявкой на государственный терроризм и подчеркнул, что Россия найдёт адекватный ответ в случае реализации таких угроз. Глава Минтранса Андрей Никитин заверил, что российские власти своевременно реагируют на вызовы и постоянно повышают требования к безопасности полётов и аэропортов. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил возможность встречного возмездия в ответ на провокационные заявления Киева - Рогов призвал международные структуры дать оценку угрозам Зеленского.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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оон, общественная палата, минтранс, владимир рогов, стефан дюжаррик, владимир зеленский, киев, россия, новости, украина
ООН, общественная палата, Минтранс, Владимир Рогов, Стефан Дюжаррик, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Новости, Украина
В ООН выразили обеспокоенность из-за угроз Зеленского российской авиации
20:11 02.09.2026 (обновлено: 20:19 02.09.2026)
В офисе генерального секретаря ООН заявили об обеспокоенности расширением конфликта и подчеркнули важность защиты мирных граждан и гражданских объектов. Об этом сообщает 2 сентября РИА новости
Представитель генсека Стефан Дюжаррик, отметил, что в любом конфликте должны приниматься все меры предосторожности, чтобы избежать вреда для мирного населения и инфраструктуры.
Поводом для заявления стали публичные угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников Владимир Рогов призвал международные организации дать реакцию на заявления Зеленского, угрожающего гражданской авиации.
Президент России Владимир Путин назвал эти высказывания заявкой на государственный терроризм и подчеркнул, что Россия найдёт адекватный ответ в случае реализации таких угроз.
Глава Минтранса Андрей Никитин заверил, что российские власти своевременно реагируют на вызовы и постоянно повышают требования к безопасности полётов и аэропортов.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил возможность встречного возмездия в ответ на провокационные заявления Киева - Рогов призвал международные структуры дать оценку угрозам Зеленского
.
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