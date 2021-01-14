Внесение ряда граждан Украины в санкционный список США - это начало процесса по зачистке врагов избранного президента Джо Байдена. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Санкции — блюдо, которое Байден подает теплым © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Андрею Деркачу».

«Я думаю, что это начало процесса зачистки. С информационным полем мы уже видели, как это происходит в США. Это зачистка любых инструментов возможного давления на избранного президента Джо Байдена… Они работают на зачистку всех врагов Байдена», — заявил Погребинский.

Он напомнил, что Деркач продолжает свою деятельность по обнародованию различной компрометирующей информации. Поэтому США, по словам политолога, далее будут действовать только решительнее.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.