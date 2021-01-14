Минфин США внес в санкционный список семь граждан Украины и четыре информационных ресурса из-за «вмешательства в американские выборы». По версии ведомства, лица и организации, попавшие под санкции, являются частью якобы «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу».
«Я думаю, что это начало процесса зачистки. С информационным полем мы уже видели, как это происходит в США. Это зачистка любых инструментов возможного давления на избранного президента Джо Байдена… Они работают на зачистку всех врагов Байдена», — заявил Погребинский.
Он напомнил, что Деркач продолжает свою деятельность по обнародованию различной компрометирующей информации. Поэтому США, по словам политолога, далее будут действовать только решительнее.
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