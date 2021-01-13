Скандальной шляпе с новогодней елки в Киеве нашли новое применение. Об этом 13 января сообщил бывший министр экономики Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в Facebook

Экс-министр арендовал скандальную шляпу с киевской елки © Милованов/Facebook

По его словам, можно встать под ней, и она якобы покажет, станет человек бизнесменом, экономистом или сотрудником IT.

Арендовать декорацию после рождественских праздников захотели 15 компаний. «Путешествовать» шляпа будет по различным фирмам до конца декабря. Затем ее установят в одном из парков как новогодний атрибут.

Вначале в «шляпу волшебника», согласно идее организации Folk Ukraine, решили нарядить главную ель Киева, но после скандала и замены на традиционную звезду ее разместили в фотозоне на Софийской площади.