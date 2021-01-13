Украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал 12 января в Facebook, что делать, если право на получение информации или услуг на украинском языке нарушено

Языковой омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей возможно только на украинском языке.

Скачко рассказал, чем обернется переход на украинский язык с 16 января © скриншот видео Украина.ру

Если не удается добиться обслуживания на украинском языке, он порекомендовал жаловаться на нарушение закона.

«В случае отказа необходимо обратиться к руководству учреждения или на горячую линию торговой сети АЗС, аптеки и прочих. Если и там откажут — зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и других средств) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты)», — написал омбудсмен.

Далее, отметил Кремень, необходимо отправить жалобу, указав свои данные, в течение шести месяцев со дня выявления заявителем нарушения на указанный в записи почтовый адрес или направить электронную жалобу на сайт уполномоченного по защите украинского языка.

Ранее языковой омбудсмен призвал искоренить русский язык жестов на Украине и перевести все обучение глухих с русского на украинский.

При этом русский язык не теряет популярности на Украине. Многие продолжают общаться на русском, подавляющее большинство аккаунтов украинцев в соцсетях также ведется на русском.

По данным исследования Центра контент-анализа «Пространство свободы», лишь 16% контента в соцсетях, которые ведут пользователи с Украины, публикуется на украинском языке. Кроме того, согласно статистике Google, самые популярные среди украинцев музыкальные клипы в 2020 году — русскоязычные.