Языковой омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей возможно только на украинском языке.
Кремень отметил, что только по просьбе клиента его обслуживание может осуществляться на другом языке.
Если не удается добиться обслуживания на украинском языке, он порекомендовал жаловаться на нарушение закона.
«В случае отказа необходимо обратиться к руководству учреждения или на горячую линию торговой сети АЗС, аптеки и прочих. Если и там откажут — зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и других средств) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты)», — написал омбудсмен.
Далее, отметил Кремень, необходимо отправить жалобу, указав свои данные, в течение шести месяцев со дня выявления заявителем нарушения на указанный в записи почтовый адрес или направить электронную жалобу на сайт уполномоченного по защите украинского языка.
Ранее языковой омбудсмен призвал искоренить русский язык жестов на Украине и перевести все обучение глухих с русского на украинский.
При этом русский язык не теряет популярности на Украине. Многие продолжают общаться на русском, подавляющее большинство аккаунтов украинцев в соцсетях также ведется на русском.
По данным исследования Центра контент-анализа «Пространство свободы», лишь 16% контента в соцсетях, которые ведут пользователи с Украины, публикуется на украинском языке. Кроме того, согласно статистике Google, самые популярные среди украинцев музыкальные клипы в 2020 году — русскоязычные.