Украинская певица Анна Седокова заявила, что больше не будет откровенничать в соцсетях, и закрыла комментарии под постом. Поступить так, по словам артистки, ее вынудил хейт в адрес ее 16-летней дочери Анны Белькевич. Эмоциональный пост артистка разместила в Instagram 11 января

По словам Седоковой, она известна уже 20 лет и привыкла к тому, что «за спиной всегда шепчутся», но высмеивание смерти отца девочки — украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, уверена певица, переходит все границы. Спортсмен был женат на Седоковой с 2004 по 2006 год, а в 2014-м умер.

«Вчера, находясь за тысячи километров, я увидела своего расстроенного ребенка в сториз. Которая искренне не понимала, почему ее в 16 лет обсуждают взрослые тети и дяди и насмехаются из-за смерти ее отца. Второй вопрос, зачем на это провоцируют журналисты, зная, что толпу овец легко одним словом увести в нужное направление. И да. Вы овцы. И вас обязательно съест за это ваша карма», — заявила артистка.

Седокова считает, что хейт связан с ее предыдущей публикацией, где она рассказала, что ее трое детей от предыдущих браков не мешают отношениям с новым мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Исполнительница сделала вывод, что ей больше не нужно откровенничать в соцсетях, чтобы «они не разрушили жизнь».

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Анне Седоковой сейчас 38 лет. Помимо старшей дочери, у нее есть 9-летняя Моник от брака с бизнесменом Максимом Чернявским, девочка живет с отцом в США. Самому младшему ребенку певицы Гектору — 3 года, имя его отца артистка скрывает. Сейчас Седокова в третьем браке с Тиммой, у которого есть сын Кристиан от первого брака. Бывшая жена спортсмена считает, что Седокова его просто увела из семьи с грудным ребенком.

Ранее артистка заявляла, что решила создать фонд помощи жертвам кибербуллинга.