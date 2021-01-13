По словам Седоковой, она известна уже 20 лет и привыкла к тому, что «за спиной всегда шепчутся», но высмеивание смерти отца девочки — украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, уверена певица, переходит все границы. Спортсмен был женат на Седоковой с 2004 по 2006 год, а в 2014-м умер.
«Вчера, находясь за тысячи километров, я увидела своего расстроенного ребенка в сториз. Которая искренне не понимала, почему ее в 16 лет обсуждают взрослые тети и дяди и насмехаются из-за смерти ее отца. Второй вопрос, зачем на это провоцируют журналисты, зная, что толпу овец легко одним словом увести в нужное направление. И да. Вы овцы. И вас обязательно съест за это ваша карма», — заявила артистка.
Седокова считает, что хейт связан с ее предыдущей публикацией, где она рассказала, что ее трое детей от предыдущих браков не мешают отношениям с новым мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Исполнительница сделала вывод, что ей больше не нужно откровенничать в соцсетях, чтобы «они не разрушили жизнь».
К посту в защиту дочери певица прикрепила откровенное фото с мужем, где она полностью оголила бедра и ягодицы. По словам артистки, теперь она будет делиться с подписчиками только откровенными снимками, но не мыслями.
Анне Седоковой сейчас 38 лет. Помимо старшей дочери, у нее есть 9-летняя Моник от брака с бизнесменом Максимом Чернявским, девочка живет с отцом в США. Самому младшему ребенку певицы Гектору — 3 года, имя его отца артистка скрывает. Сейчас Седокова в третьем браке с Тиммой, у которого есть сын Кристиан от первого брака. Бывшая жена спортсмена считает, что Седокова его просто увела из семьи с грудным ребенком.
Ранее артистка заявляла, что решила создать фонд помощи жертвам кибербуллинга.