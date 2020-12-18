Болельщики баскетбольного клуба «Химки», за который играет супруг певицы латвиец Янис Тимма, обвинили его в проигрышах команды и посоветовали убираться «к своей старухе», имея в виду Седокову, которая старше мужа на 9 лет.
Такие слова довели женщину до слез, и спустя несколько часов она озвучила свое желание помогать таким же жертвам интернет-травли.⠀
«Слово буллинг было мне не знакомо до сегодня. Вчера у меня был срыв. И я не знаю, когда из него выплыву. Не слишком ли много злости? Что я вам сделала? Просто отказалась погибать молодой? Я справлюсь. Научусь не реагировать (но это не точно), и обязательно создам фонд социальной помощи жертвам буллинга», — заявила артистка.
Какую именно помощь будет предоставлять эта организация, помимо слов поддержки, певица пока не уточнила.
Анна Седокова в сентябре этого года вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Бывшая жена спортсмена считает, что певица увела его из семьи, и называет исполнительницу «шл*хой».
Браку не помешал ни только что родившийся у спортсмена ребенок, ни разница в возрасте, ни наличие у артистки троих детей от двух предыдущих браков.