Украинская певица, экс-«ВИА Гра» Анна Седокова, 16 декабря отметившая 38-летие, расплакалась в свой день рождения из-за хейта, которому подвергся ее муж. Артистку настолько огорчили высказывания людей в интернете, что она решила предпринять какие-то меры. Об этом она рассказала в Instagram 17 декабря

Болельщики баскетбольного клуба «Химки», за который играет супруг певицы латвиец Янис Тимма, обвинили его в проигрышах команды и посоветовали убираться «к своей старухе», имея в виду Седокову, которая старше мужа на 9 лет.

Украинец Барских появился на обложке российского Playboy © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Слово буллинг было мне не знакомо до сегодня. Вчера у меня был срыв. И я не знаю, когда из него выплыву. Не слишком ли много злости? Что я вам сделала? Просто отказалась погибать молодой? Я справлюсь. Научусь не реагировать (но это не точно), и обязательно создам фонд социальной помощи жертвам буллинга», — заявила артистка.

Какую именно помощь будет предоставлять эта организация, помимо слов поддержки, певица пока не уточнила.

Анна Седокова в сентябре этого года вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Бывшая жена спортсмена считает, что певица увела его из семьи, и называет исполнительницу «шл*хой».

Браку не помешал ни только что родившийся у спортсмена ребенок, ни разница в возрасте, ни наличие у артистки троих детей от двух предыдущих браков.