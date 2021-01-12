Отмечается, что после въезда на КПП водитель заперся в автомобиле и не давал украинским пограничникам осмотреть машину. Без прохождения контроля водитель тронулся к выездному шлагбауму и попытался дважды протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств.
«После этого пограничники вытащили мужчину из салона иномарки и задержали. 29-летний нарушитель не останавливался: вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка», — говорится в сообщении.
Сообщается, что за нарушение режимных правил водителя к административной ответственности. Задержанный и автомобиль передали представителям Национальной полиции.
Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. Украина считает полуостров своей территорией и надеется «вернуть» его.