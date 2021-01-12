Украинские пограничники принудительно остановили жителя Запорожья, который тараном пытался пробиться в Крым на внедорожнике Nissan X-Trail. Об этом 12 января сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины

Отмечается, что после въезда на КПП водитель заперся в автомобиле и не давал украинским пограничникам осмотреть машину. Без прохождения контроля водитель тронулся к выездному шлагбауму и попытался дважды протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств.

«После этого пограничники вытащили мужчину из салона иномарки и задержали. 29-летний нарушитель не останавливался: вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка», — говорится в сообщении.

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Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. Украина считает полуостров своей территорией и надеется «вернуть» его.