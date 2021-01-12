Предположительно, корабль вновь возвращается в российский порт.
Ранее трубоукладчик, около месяца стоявший возле Калининграда, прибыл на место строительства газопровода в исключительной экономической зоне Дании.
В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG уложил один из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии.
Сообщалось, что укладку последнего недостроенного участка в датских водах начнут с 15 января. Этому может помешать выход из проекта из-за угрозы санкций США норвежской компании DNV GL, которая должна была предоставить сертификат соответствия стандартам «Северному потоку – 2».
США планируют поставлять в Европу свой сжиженный газ и поэтому неоднократно вводили санкции против проекта газопровода.