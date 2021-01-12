Трубоукладчик «Академик Черский» движется обратно в восточном направлении из зоны строительства газопровода «Северный поток – 2». На это указывают данные глобальной системы отслеживания судов MarineTraffic

Предположительно, корабль вновь возвращается в российский порт.

Ранее трубоукладчик, около месяца стоявший возле Калининграда, прибыл на место строительства газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

«Северный поток-2» будет реализован при поддержке ЕС - Новак © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Сообщалось, что укладку последнего недостроенного участка в датских водах начнут с 15 января. Этому может помешать выход из проекта из-за угрозы санкций США норвежской компании DNV GL, которая должна была предоставить сертификат соответствия стандартам «Северному потоку – 2».

США планируют поставлять в Европу свой сжиженный газ и поэтому неоднократно вводили санкции против проекта газопровода.