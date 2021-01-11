Экс-премьер Украины Арсений Яценюк купил билет за 400 тысяч долларов на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена, пишет 11 января Telegram-канал «Сплетница»

Аваков, Яценюк или Порошенко: Портников рассказал, кто в 2021 году сделает из Зеленского английскую королеву © Facebook, Виталий Портников

«В команде Яценюка хотят использовать общую фотографию с Байденом для информационной кампании в Украине, цель которой сформировать мнение в ОП о влиянии экс-премьера», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, таким образом Яценюк якобы хочет вернуться в украинскую политику как коммуникатор с новой администрацией Байдена.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

После отставки в 2016 году с должности премьера Украины Яценюк ушел из большой политики. Спустя несколько лет, 21 мая прошлого года, он неожиданно объявился в Черновицкой области с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который наравне с главой государства является самым влиятельным украинским политиком.