Отмечается, что в услугу входит фотография с новым президентом США.
«В команде Яценюка хотят использовать общую фотографию с Байденом для информационной кампании в Украине, цель которой сформировать мнение в ОП о влиянии экс-премьера», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, таким образом Яценюк якобы хочет вернуться в украинскую политику как коммуникатор с новой администрацией Байдена.
Инаугурация Байдена состоится 20 января.
После отставки в 2016 году с должности премьера Украины Яценюк ушел из большой политики. Спустя несколько лет, 21 мая прошлого года, он неожиданно объявился в Черновицкой области с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который наравне с главой государства является самым влиятельным украинским политиком.