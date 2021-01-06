В январе этого года Нацполиция Украины планирует провести следственные действия в Европе после публикации аудиозаписей, якобы имеющих отношение к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом в интервью украински СМИ заявил глава МВД Украины Арсен Аваков

«Это слив информации не про Шеремета, а против Лукашенко»: соцсети о прослушке белорусского генерала КГБ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

На ней якобы человек с голосом главы КГБ Белоруссии Вадим Зайцев инструктирует сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в своем офисе в Минске.

В том числе сотрудники белорусской спецслужбы обсуждают ликвидации Павла Шеремета. Экс-сотрудник белорусского КГБ Игорь Макар, обнародававший эти материалы, заявил, что готов дать показания в Офисе генпрокурора.

«Обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы были нами тогда приняты. У нас был ряд международно-правовых поручений с тех пор. Будет договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе, на территории Европы. Мы получили в руки довольно много документов, сейчас они изучаются», — рассказал Аваков.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве после подрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. До своей гибели Шеремет пять лет жил в Киеве, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. Следствие полагает, что к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди которых участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.