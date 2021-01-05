«Военно-воздушные силы США разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что беспилотники и военные размещены «на долгое время», но не указывается на какое.
По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, генерала Джеффри Харригиана, размещение беспилотников в Румынии «обнадеживает союзников и партнеров», но и «дает понять противникам», что может быть дан «ответ на любую возникающую угрозу».
Размещение беспилотников было согласовано с Румынией, что, по словам военных, говорит о «приверженности» США безопасности и стабильности в Европе и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО «и другими европейскими партнерами».