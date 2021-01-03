По его словам, украинское правительство справляется с проблемами по принципу страуса, который засунул голову в песок и думает, что проблем нет.
«На данный момент, если взять заявления президента, премьер-министра, министра здравоохранения, главного санитарного врача, то они говорят совершенно разные версии относительно того, когда будет вакцина, где её будут покупать, какого плана будет эта вакцина, какие будут этапы вакцинации…» — отметил эксперт.
По мнению политтехнолога, в стране царит хаос и власть лишь надеется на Вашингтон и Брюссель.
Кроме того, он отметил странность объявленного с 8 января на Украине локдауна — с чем он связан, что он даст и зачем он нужен, не вполне понятно, подчеркнул Слободчук.
В сложившейся ситуации власть сама себя убеждает в том, что нет никаких проблем и, соответственно, их не решает, подытожил эксперт.
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Ранее власти Украины заявили о договоренностях по закупке китайской вакцины производства компании Sinovac Biotech.