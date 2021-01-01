Генеральная Ассамблея ООН на заседании 31 декабря приняла бюджет на 2021 год общим объемом $3,21 млрд, документ поддержали 168 государств, против высказались только США и Израиль, сообщила пресс-служба ООН 1 января

Как США и Украина на Генассамблее ООН пытались реабилитировать фашизм © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

В своем выступлении постпред США при ООН Келли Крафт назвала документ «компромиссом, который распространяет позорное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости».

«Соединенные Штаты отвергают эти усилия и призвали к проведению этого голосования, чтобы дать понять, что мы придерживаемся наших принципов, отстаиваем то, что правильно, и никогда не принимаем консенсус ради консенсуса», — подчеркнула она и напомнила, что взнос США включает обеспечение 25% всех расходов на миротворчество и более $9 млрд в год на поддержку гуманитарных операций.

По ее словам, несмотря на поражение в голосовании США «полны решимости должным образом исполнять бюджет, обеспечивая эффективность, рентабельность и большую рационализацию».